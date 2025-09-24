Adán Augusto se molesta con la prensa por cuestionamientos de nexos con el crimen organizado

Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y coordinador de Morena en el Senado, confrontó a un reportero de Fuerza Informativa Azteca

El reportero le cuestionó por menciones en expediente de la FGR de testigos protegidos que lo vinculan a nexos con crimen organizado

El incidente ocurrió tras la audiencia de vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco

Se le acusó de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión

En la política mexicana, el contexto actual es de tensiones políticas entre Morena y PRI

Alito Moreno, líder del PRI, presentó denuncia ante FBI y DEA contra Adán Augusto por presuntos vínculos con el Cártel de Mascuspana, un esquema de robo de combustible, contrabando de crudo a EUA y lavado de capitales que viola leyes federales estadounidenses

Adán Augusto desestimó las acusaciones como “mafufadas” y llamó “mentiroso” al periodista

La oposición, incluyendo diputadas del PAN, exige un juicio político contra Adán Augusto

Por su parte, Morena aseguró que no habrá impunidad en casos relacionados