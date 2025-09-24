Adán Augusto se molesta con la prensa por cuestionamientos de nexos con el crimen organizado
Adán Augusto López estalla contra reportero por “mentiras” sobre nexos con el crimen organizado, esto tras la denuncia de Alito Moreno ante el FBI y la DEA.
Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y coordinador de Morena en el Senado, confrontó a un reportero de Fuerza Informativa Azteca
El reportero le cuestionó por menciones en expediente de la FGR de testigos protegidos que lo vinculan a nexos con crimen organizado
El incidente ocurrió tras la audiencia de vinculación a proceso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco
Se le acusó de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión
En la política mexicana, el contexto actual es de tensiones políticas entre Morena y PRI
Alito Moreno, líder del PRI, presentó denuncia ante FBI y DEA contra Adán Augusto por presuntos vínculos con el Cártel de Mascuspana, un esquema de robo de combustible, contrabando de crudo a EUA y lavado de capitales que viola leyes federales estadounidenses
Adán Augusto desestimó las acusaciones como “mafufadas” y llamó “mentiroso” al periodista
La oposición, incluyendo diputadas del PAN, exige un juicio político contra Adán Augusto
Por su parte, Morena aseguró que no habrá impunidad en casos relacionados