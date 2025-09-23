¡Mexicanos sin protección! Así afectará a la población la Ley de Amparo impulsada por el Gobierno

En el marco de las fiestas patrias de este 2025 en México, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum promovió una importante reforma a la Ley de Amparo así como a un conjunto de leyes secundaria que, a decir de expertos en la materia, podría poner en vulnerabilidad los Derechos Humanos de la ciudadanía.

Y es que la propuesta que ya fue enviada al Senado de la República forma parte de un segundo paquete de leyes que se dio derivado de la reforma al Poder Judicial y la cual, hizo que todas y todos los jueces del país fueran elegidos por voto popular.

¿Qué propone la Ley de Amparo promovida por Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con el proyecto central de la reforma a la Ley de Amparo en México, se busca evitar que este término sea utilizado por sujetos que quieren “evadir” la justicia en el país, pues también se pretende que impacte directamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como al Código Fiscal de la Federación.

A grandes rasgos, esta nueva ley impulsada por el Gobierno de México busca agilizar el cobro de impuestos, frenar el descongelamiento de cuentas sospechosas por “lavado de dinero”, así como la modernización digital.

¿Por qué la nueva Ley de Amparo atenta contra los derechos humanos de los mexicanos?

De acuerdo con el mismo Javier Laynez Potisek , quien hasta hace un par de semanas fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una reforma de este tipo a la Ley de Amparo pone “en el centro a las autoridades y no a las personas”, por lo cual esto debería ser un “serio motivo de preocupación” en el país.

Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana ( Coparmex ) señala que la reforma a la Ley de Amparo debilita la defensa de los derechos fundamentales en el país, además de que representa un importante golpe al estado de derecho y la justicia.

En un posicionamiento publicado en marzo de este 2025, la misma Coparmex señaló que la Ley de Amparo representa un grave retroceso en materia de la defensa de los derechos fundamentales en México, pues “al limitar el alcance de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de normas generales, se deja en estado de indefensión a millones de personas, especialmente a quienes no cuentan con los recursos para costear un abogado”.

Puntos importantes para entender la propuesta de Ley de Amparo

Los puntos importantes para entender esta normativa impulsada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, son los siguientes:

Se busca tener suspensiones más estrictas, pues los jueces solo podrán otorgarlas si quienes tramitan el amparo “tienen razón”

A pesar de que las personas no cuenten con sentencia, se busca prohibir el recurso de amparo en casos sensibles como lavado de dinero, premios legales, financiamiento al terrorismo o cuando se bloqueen las cuentas por la UIF

Plazos definidos para la notificación de la admisión de recursos

Digitalización para facilitar la presentación y seguimiento de los juicios de amparo

¿Por qué es importante la Ley de Amparo en México?

La Ley de Amparo es una de las más importantes que existen en México y es importante cuidarla, pues ésta es el principal instrumento con el que las y los mexicanos pueden defender sus derechos humanos y las libertades fundamentales, los cuales pueden ser vulnerados por autoridades en casos específicos.

Esta ley se encarga de garantizar que las autoridades actúen de conformidad a las leyes y la Constitución de nuestro país.

