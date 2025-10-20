El diputado Cuauhtémoc Blanco juega pádel durante sesión de la Comisión de Presupuesto
“Está jugando pádel, ni sabe qué está votando”, le dijo el diputado del PRI, Mario Zamora.
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
- Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, fue captado jugando pádel durante una sesión que se realizaba a través de videollamada
- La sesión era de la Comisión de Presupuesto, en donde se discutía la Ley de Aguas Nacionales
- El diputado encendió su cámara unos cuantos segundos y en ellos se puede ver al exfutbolista en la cancha y también se escucharon los raquetazos de fondo