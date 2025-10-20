inklusion.png Sitio accesible
El diputado Cuauhtémoc Blanco juega pádel durante sesión de la Comisión de Presupuesto

“Está jugando pádel, ni sabe qué está votando”, le dijo el diputado del PRI, Mario Zamora.

Publicado por: Marco Antonio Campuzano

  • Cuauhtémoc Blanco, diputado de Morena, fue captado jugando pádel durante una sesión que se realizaba a través de videollamada
  • La sesión era de la Comisión de Presupuesto, en donde se discutía la Ley de Aguas Nacionales
  • El diputado encendió su cámara unos cuantos segundos y en ellos se puede ver al exfutbolista en la cancha y también se escucharon los raquetazos de fondo
