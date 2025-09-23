PRI condena nombramiento de Carlos Lomelí en la Comisión de Marina; recuerda investigación de la DEA

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, arremetió contra la designación del senador morenista Carlos Lomelí Bolaños como presidente de la Comisión de Marina en el Senado.

En conferencia de prensa este 23 de septiembre, acusó que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca encubrir presuntos vínculos con el crimen organizado al otorgar dicha comisión a un legislador que —según recordó— ha sido investigado por la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos nexos con redes del narcotráfico y contratos públicos cuestionados.

PRI acusa revanchismo político

El cambio se dio luego de que el pleno del Senado aprobara un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que sustituyó a Moreno Cárdenas en la presidencia de la Comisión de Marina para colocar a Lomelí Bolaños. La decisión provocó fuertes críticas de la bancada priista.

MORENA nombró Presidente de la Comisión de Marina del @senadomexicano al Senador @DrCarlosLomeli, un político sancionado por la DEA y el Departamento del Tesoro.



Tanto él, como su empresa, están asentadas en el Registro Federal de Estados Unidos, y sancionados por la venta de… pic.twitter.com/AfBYJKXbHe — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) September 23, 2025

Manuel Añorve Baños , coordinador del PRI en la Cámara Alta, calificó la medida como un “acto de revanchismo político”, mientras que el senador Rolando Zapata Bello denunció un “albazo” en la Comisión.

Ambos advirtieron que el acuerdo carece de proporcionalidad en la distribución de presidencias de comisiones parlamentarias.

PRI denunció en Estados Unidos contra Adán Augusto López

Alejandro Moreno informó que el PRI presentó denuncias formales ante la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, con documentos y acuses de recibo.

Señaló que la información sobre los presuntos vínculos de Lomelí y otros legisladores de Morena , como Adán Augusto López, con grupos criminales es pública y está corroborada en investigaciones periodísticas y judiciales.

“El narco-gobierno de Morena ha protegido, financiado y encubierto a organizaciones criminales. Eso nos ha costado miles de muertos y desaparecidos en todo el país”, afirmó.

Moreno Cárdenas revela al “Cártel de Macuspana”

Moreno Cárdenas acusó directamente al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández , a quien llamó “narcosenador”.

También presentó una lámina sobre lo que denominó el “Cártel de Macuspana”, presuntamente encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y conformado por familiares y operadores políticos de Morena.

Según el dirigente, dicho grupo habría pactado con cárteles y desviado recursos públicos.

PRI llama a un frente opositor

Finalmente, Moreno convocó a la sociedad civil y a las fuerzas políticas de oposición a unirse en un frente amplio para “defender la Constitución, la democracia y las libertades”.

Reiteró que el tricolor seguirá en la lucha por la justicia, la seguridad y la paz, y se proclamó listo para ser opción real de oposición frente a Morena en el Congreso.

