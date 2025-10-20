Una persecución política disfrazada de justicia fiscal: así es la operación anti Salinas Pliego

Mario Maldonado revela en “La operación anti-Salinas Pliego” cómo el gobierno de Sheinbaum mantiene un operativo para acorralar al empresario con recursos del Estado.

En su columna La operación anti-Salinas Pliego publicada en el periódico “El Universal”, el periodista Mario Maldonado expone con precisión quirúrgica lo que parece más una vendetta política que una cruzada por la legalidad. Según revela, Palacio Nacional habría creado un grupo intersecretarial con la orden expresa de investigar y debilitar al empresario Ricardo Salinas Pliego, cabeza de TV Azteca, Banco Azteca, Elektra y Totalplay.

Coordinado por Rosa Icela Rodríguez, este grupo reúne a dependencias clave como el SAT, la CNBV, la Procuraduría Fiscal y hasta miembros de la Suprema Corte. Su misión: encontrar o fabricar irregularidades que justifiquen una ofensiva política, aunque hasta ahora —como apunta Maldonado— no existen pruebas contundentes de delitos.

El poder que no tolera la disidencia

La columna de Maldonado subraya un punto inquietante: usar al Estado para acallar voces incómodas es una práctica que pensábamos superada. La administración de Claudia Sheinbaum parece decidida a continuar la estrategia de López Obrador: disciplinar a quien no se arrodille ante el poder.

Mientras la presidenta habla de “apego a la ley” y menciona una deuda fiscal de 48 mil millones de pesos, la presión política y mediática se intensifica. Salinas Pliego, lejos de ceder, responde con desafío y temple**. Su reciente celebración de cumpleaños fue también una declaración de fuerza: un recordatorio de que sigue siendo una figura central del poder económico y mediático del país.

En el fondo, como advierte La operación anti-Salinas Pliego, la 4T está jugando con fuego: convertir un conflicto fiscal en una persecución política puede minar la confianza empresarial justo cuando México necesita certidumbre y estabilidad.

