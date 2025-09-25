inklusion.png Sitio accesible
Proponen Ley par reconocer el ruido como un problema de salud

Proponen una ley para atender el problema de la contaminación acústica, pues las actividades cotidianas en la CDMX generan picos sonoros con hasta 100 decibeles.

Actualizado el 25 septiembre 2025 11:44hrs
Publicado por: Itandehui Cervantes

El plan para la protección contra el ruido consiste en:

  • Diagnóstico de la situación de la contaminación acústica en la CDMX
  • Mapas donde se identifiquen zonas de mayor concentración de ruido
  • Plazos para la reducción de niveles sonoros
  • Clasificación de fuentes emisoras de ruido
CDMX
