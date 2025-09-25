Proponen Ley par reconocer el ruido como un problema de salud
Proponen una ley para atender el problema de la contaminación acústica, pues las actividades cotidianas en la CDMX generan picos sonoros con hasta 100 decibeles.
El plan para la protección contra el ruido consiste en:
- Diagnóstico de la situación de la contaminación acústica en la CDMX
- Mapas donde se identifiquen zonas de mayor concentración de ruido
- Plazos para la reducción de niveles sonoros
- Clasificación de fuentes emisoras de ruido