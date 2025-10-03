Guerra Israel-Palestina: Trump lanza ultimátum a Hamás para que responda a su plan de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dijo que Hamás tiene hasta el próximo domingo a las 18.00 horas de Washington para aceptar el plan de paz que el republicano propuso para la Franja de Gaza o “se destará un infierno como nunca antes se ha visto” contra el grupo islamista palestino.

El mandatario presentó el pasado lunes un plan de 20 puntos que habría sido aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por él mismo y el ex primer ministro británico Tony Blair.

“Rodeados y atrapados”

El presidente aseguró que la mayoría de los milicianos de Hamás “están rodeados y atrapados militarmente”, esperando a que él dé la orden de ejecutarlos.

Pidió además a los habitantes de las áreas donde se encuentran esos miembros de Hamás a que “abandonen inmediatamente esta zona de muerte potencial hacia zonas más seguras en Gaza”.

Agregó, sin embargo, que Hamás tiene “una última oportunidad” para aceptar el plan de Washington que, dijo, ha sido admitido ya por “las grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio” .

El acuerdo, que según dijo traerá la paz a la región después de 3 mil años, también “PERDONA LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMAS”.

Les exigió por tanto que acepten el plan y que “LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA”.

Prontó habrá respuesta de Hamás

Mohammed Nazzal, miembro de la oficina política de Hamás, afirmó en una entrevista con la cadena Al Jazeera que el grupo responderá “pronto” a la propuesta del presidente estadounidense.

Trump había afirmado el martes que el grupo tenía “tres o cuatro días” para dar una repuesta.

El plan contempla también la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por Netanyahu.

ONU ve en plan de Trump oportunidad para apoyar al pueblo palestino

El coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, afirmó que el plan de paz para Gaza propuesto por Trump, “abre una nueva ventana de oportunidad” tanto para que los palestinos reciban “ayuda vital” como para “traer de vuelta a los rehenes”.

Agregó que el organismo está “listo y deseoso de actuar” y que tiene “unas 170 mil toneladas métricas de alimentos, medicamentos, refugio y otros suministros necesarios listos para entrar en Gaza desde toda la región”.

Nuestro plan no es una teoría; sabemos que funciona. Durante el último alto el fuego, nos movimos con rapidez y escala por toda la Franja. Hoy nos movilizamos de nuevo. La ONU y nuestros socios cuentan con el personal, la confianza y la experiencia necesarios. Nuestro plan proporciona ayuda a los civiles a través de las rutas más seguras y directas, de forma neutral y basada en principios -señaló.

No obstante, recalcó que para que el plan de la ONU tenga éxito se necesitan “cruces fronterizos abiertos; circulación segura para civiles y trabajadores humanitarios; entrada sin restricciones de mercancías; visas para el personal; espacio para que los trabajadores humanitarios operen y que se reactive el sector privado”.

