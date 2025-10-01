PRI alerta a organismos internacionales y exige frenar reforma a la Ley de Amparo en Senado

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, calificó la reforma a la Ley de Amparo propuesta por el gobierno federal como un “retroceso histórico” y un “golpe directo a los derechos y libertades de los mexicanos frente a los abusos del poder”.

El exogbernador de Campeche denunció que la reforma podría contravenir tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que alertó a organismos internacionales sobre el posible incumplimiento de obligaciones por parte del Estado mexicano.

La reforma de MORENA a la #LeyDeAmparo es un golpe directo a los derechos y a las libertades de las y los mexicanos, frente a los abusos del poder.



Esta es la postura del @PRI_Nacional. pic.twitter.com/WQDmBNF2TH — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 1, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

PRI podría preparar acciones legales a nivel internacional si avanza la reforma a Ley de Amparo

Alejandro Moreno hizo un llamado a la ciudadanía, a la sociedad civil, a las cámaras empresariales, a las universidades y a todos los actores democráticos a unirse para defender el derecho de cada mexicano a exigir justicia.

Además, no descartó acudir a organismos internacionales y de derechos humanos para denunciar un presunto incumplimiento de obligaciones a los tratados internacionales en que estaría incurriendo la autonombrada Cuarta Transformación al aprobar las modificaciones a la ley.

Así se vivió el segundo día de audiencias en el Senado por la reforma a la Ley de Amparo [VIDEO] Senado ajusta Ley de Amparo y Código Fiscal: amplía plazos, define interés legítimo y mantiene sanciones a autoridades incumplidas.

El tricolor denuncia “aprobación exprés en el Senado”

La reforma , impulsada por el gobierno federal, se encuentra en proceso de aprobación en el Senado. Se prevé que sea votada el miércoles 1 de octubre, con el apoyo mayoritario de los grupos de la 4T.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández , aseguró que la reforma se aprobará a más tardar el jueves 2 de octubre; sin embargo, el tricolor denunció que esto se hará sin debate ni apertura a los posicionamientos de la oposición.

Críticas de especialistas y organizaciones civiles a la reforma a la Ley de Amparo

La iniciativa ha generado preocupación entre juristas y activistas, quienes advierten que limita el acceso a la justicia. Entre las principales modificaciones propuestas se encuentran el endurecimiento de los requisitos para presentar amparos, la limitación de las suspensiones provisionales y el acortamiento de los plazos de resolución judicial.

Es por lo anterior que afirmó que el PRI dará la batalla legislativa para frenar lo que considera un intento de debilitar los contrapesos institucionales: “Vamos a dar esta batalla en el Congreso. Vamos a señalar y a denunciar el atropello que está cometiendo Morena”.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.