Registro abierto: Apellidos que deben entregar documentos para la Pensión Mujeres Bienestar del 11 al 16 de agosto

El Gobierno de México se enfocará en registrar a las mexicanas al programa Pensión Mujeres Bienestar durante agosto con el objetivo de reconocerlas y mejorar su calidad de vida.

Cada semana de agosto, el registro se realizará con base a la letra del primer apellido de las solicitantes en los Módulos del Bienestar instalados en diferentes puntos de cada una de las alcaldías.

Pensiones del Bienestar [VIDEO] La pensión para el Bienestar de las Personas Adultas apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 65 años en todo el país.

¿A quién va dirigido el programa Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social del Gobierno de México que tiene el objetivo de ayudar en la autonomía de las habitantes del país. Se entrega a las mexicanas que tienen entre 60 y 64 años, posteriormente se convierten en derechohabientes de la Pensión Bienestar de Adultos Mayores.

¿Qué mujeres se deben registrar del 11 al 16 de agosto?

Las solicitantes del programa deben llevar su documentación para el programa, según el calendario establecido:

Lunes 11 de agosto 2025: Letras A, B, C

Martes 12 de agosto 2025: Letras D, E, F, G, H

Miércoles 13 de agosto 2025: Letras I, J, K, L, M

Jueves 14 de agosto 2025: Letras N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 15 de agosto 2025: Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 16 de agosto 2025: Todas las letras

¿Qué documentos deben entregar para ser beneficiarias?

Los documentos que se deben llevar al registro, en original y copia son los siguientes:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

Acta de nacimiento legible

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial)

Número telefónico de contacto (celular y de casa)

¿Cuál es la ubicación y horario de los módulos?

Los módulos están abiertos en un horario de 10:00 am a 4:00 pm, sin embargo se recomienda llegar con anticipación, debido a las largas filas que pueden registrarse en los módulos. Su ubicación, dependiendo la alcaldía puede consultarse en el siguiente link .

