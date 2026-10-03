El bosque de Querétaro donde aparecen “colgados” en los árboles cada Día de Muertos

Caminar entre pinos mientras baja la neblina y encontrarse, de pronto, con una figura suspendida entre los árboles parece una escena sacada de una película de terror. Sin embargo, durante la temporada de Día de Muertos, esta imagen forma parte del paisaje de Los Colgados de Pinal de Amoles, en Querétaro, donde habitantes de la zona transforman el sendero hacia el Mirador de Cuatro Palos con muñecos y personajes que aparecen entre la vegetación.

El recorrido cambia conforme avanza el día. Mientras hay luz, la Sierra Gorda domina el paisaje y permite apreciar el entorno; cuando cae la noche, la oscuridad, la neblina y las figuras suspendidas crean una atmósfera completamente distinta, que se ha convertido en parte de la experiencia de visitar este paraje durante estas fechas.

La propuesta, además, regresa este año con un elemento adicional: Cuatro Palos volvió a recibir visitantes el 18 de septiembre de 2026, después de permanecer cerrado alrededor de cuatro meses debido a un conflicto ejidal. Con la reapertura, también se confirmó el regreso de su Exposición de Colgados.

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¿De dónde viene la tradición de Los Colgados?

La primera exposición se realizó en 2016 para atraer visitantes y desde entonces se ha convertido en una tradición de Día de Muertos en esta zona de la Sierra Gorda.

De acuerdo con los organizadores, está inspirada principalmente en la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929, cuando durante el gobierno de Plutarco Elías Calles hubo persecución contra católicos y, según los relatos retomados por la exposición, algunas víctimas eran dejadas colgadas como escarmiento. A esta historia se suman leyendas mexicanas relacionadas con la muerte y el más allá.

Así, las figuras no están ahí únicamente para provocar un susto: también recuperan relatos que forman parte de la memoria de la región.

El susto termina con una vista a 2 mil 727 metros

Los Colgados son solo una parte del viaje. Al final del sendero espera uno de los paisajes más conocidos de la Sierra Gorda queretana.

La Secretaría de Turismo de Querétaro ubica el mirador a 12 kilómetros de la cabecera de Pinal de Amoles y a 2 mil 727 metros sobre el nivel del mar. Desde la cima pueden observarse el:

Cerro de la Media Luna

La Misión de Bucareli

Peña de Bernal

Parte de la Sierra Gorda

Además, durante las primeras horas de la mañana puede aparecer el llamado mar de neblina, cuando las nubes cubren las partes bajas de las montañas y dejan visibles las cimas.

¿Cuándo será la Exposición de Colgados 2026?

El propio Mirador Cuatro Palos confirmó que este año la exposición podrá visitarse del 20 de octubre al 10 de noviembre.

Durante el día el recorrido está pensado para familias y visitantes de distintas edades. Sin embargo, las noches del 1 y 2 de noviembre tendrán una dinámica especial. A partir de las 18:00 horas comenzará el recorrido nocturno “Salgan ánimas benditas”, que parte de la comunidad y sube hasta la cima entre cantos y rezos del rosario.

Ahí se instala un altar de muertos en memoria de integrantes de la comunidad que han fallecido. Después, los participantes regresan al poblado para terminar la noche con café y pan. El recorrido del 1 de noviembre está dedicado a las almas de Todos Santos y el del día 2 a las Ánimas Benditas del Purgatorio..

¿Dónde está Cuatro Palos y cuánto cuesta visitarlo?

El Mirador Cuatro Palos se encuentra en Pinal de Amoles, Querétaro, a unos 12 kilómetros de la cabecera municipal, en plena Sierra Gorda.

Tras su reapertura en septiembre de 2026, el sitio informó una cuota de $80 por persona, que incluye recorrido por senderos interpretativos con guía comunitario, estacionamiento y baños.

Sin embargo, antes de viajar conviene confirmar la tarifa vigente y si existen cobros adicionales relacionados con los acuerdos ejidales. Para la temporada 2026, Cuatro Palos publicó el WhatsApp 442 594 5127, donde también pueden solicitarse reservaciones.

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