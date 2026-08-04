El Pueblo Mágico de Querétaro con cuevas de 100 millones de años: la entrada cuesta 50 pesos y va con guía incluido

En San Joaquín, Pueblo Mágico de la Sierra Gorda queretana, hay un sistema de cuevas con formaciones que se calcula tienen más de 100 millones de años, las Grutas Los Herrera, una experiencia imperdible para quienes visitan Querétaro. La entrada a esta formación natural cuesta $50 pesos y el recorrido es guiado.

Descubre cuándo ir, qué tener en cuenta al entrar a las grutas y qué más visitar en San Joaquín.

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¿Qué son las Grutas Los Herrera de Querétaro y cuánto cuesta la entrada?

Las Grutas Los Herrera están ubicadas a 2.5 kilómetros -un recorrido que demanda pocos minutos en auto- del centro de San Joaquín. Estas formaciones geológicas fueron descubiertas en 1977 por el propietario del terreno y recorridas en su totalidad en 1978 por los espeleólogos Roy Jameson y Paty Mottes, detalla México Desconocido.

En su interior hay estalactitas y estalagmitas formadas por el goteo constante de agua con minerales, a las que se les atribuye una antigüedad de más de 100 millones de años. Estas formaciones tienen nombres según su forma, como “el león”, “el cocodrilo”, “el paso de la selva”, “el Imperio Romano”, entre otros.

Según el sitio oficial de Pueblos Mágicos de México, las grutas alcanzan hasta 370 metros de profundidad, aunque solo es posible descender 30 metros como visitante.

El recorrido es guiado y comienza con un descenso de escalones hacia una serie de seis salas interconectadas, iluminadas con luces de colores que resaltan las formaciones minerales. Las grutas cuentan con pasarelas, iluminación y escaleras para un recorrido seguro, y son las únicas en Querétaro con este tipo de infraestructura turística.

De acuerdo con un posteo de septiembre de 2025 en la página de Facebook oficial de Turismo San Joaquín, la entrada cuesta $50 pesos por persona, con un horario de lunes a miércoles de 10:00 a 17:00 horas y de jueves a domingo de 10:00 a 18:00 horas. No obstante, se recomienda confirmar el precio antes de ir.

¿Qué más puedes hacer en San Joaquín, Querétaro?

Además de visitar las Grutas Los Herrera, este Pueblo Mágico de Querétaro ofrece otros atractivos para sus visitantes. Entre las actividades imprescindibles están visitar las zonas arqueológicas de Ranas y Toluquilla, vestigios de una civilización prehispánica, y dar un recorrido por la Sierra Gorda en bicicleta.

Para llegar a San Joaquín en auto desde Santiago de Querétaro, la distancia es de 136 kilómetros por la federal 120 y 45 y la estatal 100. También se puede llegar en autobús con las líneas Flecha Amarilla y Flecha Azul, o en avión hasta el aeropuerto de Santiago de Querétaro con Aeroméxico o Vivaaerobus.

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