Video: Momento exacto en que pipa explotó en la carretera Victoria-Zaragoza, así está la circulación

En redes sociales se hizo viral el video del momento exacto en el que una pipa explotó en la carretera Victoria- Zaragoza dejando una enorme columna de fuego que provocó una intensa movilización de servicios de emergencia.

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Video del momento exacto de explosión de pipa

Según los reportes de Protección Civil de Tamaulipas, el fuego comenzó en un tractocamión pero las llamas alcanzaron uno de los autotanques provocando una fuerte explosión.

La onda expansiva ocasionó daños en infraestructura y establecimientos cercanos, se dañó el techo de una gasolinera y se destruyeron cristales de una tienda de conveniencia.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la explosión; sin embargo se realizan los peritajes correspondientes para conocer cómo se originó el fuego.

🚨#AlertaADN



🔥🚛 Ocurrió la explosión de una pipa en la carretera Victoria-Zaragoza, a la altura del km 49, en Estación Segura Escandón, Tamaulipas. Autoridades trabajan para controlar el incendio pic.twitter.com/gOu3Akxk28 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 3, 2026

¿Cómo está la circulación en la carretera?

La circulación estuvo cerrada mientras se realizaban las labores de limpieza y peritaje. Durante la madrugada se registró otro incendio de un vehículo en inmediaciones del municipio El Mante.

Actualmente la carretera ya se encuentra abierta y ya no hay cierres, pero se recomienda a los automovilistas manejar con precaución.

¿Cómo reportar un incendio en la carretera?

Para reportar un incendio en la carretera puedes llamar al 911 o al 088 de la Guardia Nacional o al 074 de Capufe. Tendrás que proporcionar la ubicación exacta del siniestro. Kilómetro, nombre de la carretera, dirección, hacia que municipio y referencias visuales.

Te preguntarán si afecta pastizales, talud o a un vehículo, si hay personas atrapadas o cables de luz caídos.

Mientras llega la ayuda es importante que te alejes del fuego, no intentes apagar el incendio.

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