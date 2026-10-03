Adultos mayores de Coyoacán podrán estudiar con apoyo del INEA: así funcionará el convenio

En Coyoacán, la educación no tiene edad, por lo que todos los adultos mayores que no han podido aprender a leer o escribir, o que dejaron pendiente la primaria o secundaria, tendrán una nueva vía para retomar sus estudios con el acompañamiento del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Para acercar estos servicios, la alcaldía Coyoacán y la Unidad de Operación del INEA en Ciudad de México refrendaron un convenio de colaboración el pasado 22 de septiembre de 2026, el cual también incluye a jóvenes y adultos a partir de los 15 años que se encuentren en rezago educativo.

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¿Cómo funcionará el convenio entre Coyoacán y el INEA?

De acuerdo con la alcaldía el acuerdo permitirá que ambas instituciones trabajen juntas para acercar los servicios de alfabetización y educación básica a habitantes de la alcaldía que no hayan iniciado o concluido sus estudios.

Esto incluye tres necesidades distintas:

Aprender a leer y escribir

Iniciar o terminar la primaria

Concluir la secundaria

Los servicios educativos del INEA Ciudad de México son gratuitos y están dirigidos precisamente a personas de 15 años en adelante. Además de acompañar el aprendizaje, el instituto puede certificar la primaria y secundaria una vez que se cumplen los requisitos académicos.

Por ahora, el comunicado de Coyoacán no establece nuevas fechas de inscripción ni puntos específicos derivados del convenio.

15, 30, 50, 70… la edad no define hasta dónde puedes llegar.

Si quieres iniciar, continuar o concluir tu educación básica, en el INEA hay una opción para ti. 📚 Nunca es tarde para decir: “Hoy quiero volver a estudiar”

👉 https://t.co/YngtmU2j2c pic.twitter.com/WtINrLm224 — INEA (@INEAmx) September 24, 2026

Más de 60 mil personas tienen primaria o secundaria pendiente en Coyoacán

srael Aguilar Alonso, titular de la Unidad de Operación del INEA en la Ciudad de México, señaló que en Coyoacán hay 16 mil 972 personas de 15 años o más que requieren atención a nivel primaria, mientras que 44 mil 43 no han concluido la secundaria.

En alfabetización, el Censo de Población y Vivienda 2020 registró en Coyoacán 5 mil 765 personas de 15 años o más que no sabían leer ni escribir, alrededor de 1.1% de ese grupo de edad.

Durante la presentación del convenio, el representante del INEA añadió que la estimación para 2025 bajó a 1% y señaló que actualmente poco más de 5 mil personas adultas mayores en la alcaldía no saben leer ni escribir.

También se puede estudiar primaria y secundaria a distancia

Para quienes no puedan acudir regularmente a una sede, el INEA mantiene AprendeINEA, una plataforma gratuita para estudiar primaria o secundaria por internet y avanzar al propio ritmo. Para registrarse se necesita tener 15 años o más, CURP y un correo electrónico válido.

Además, quienes ya cursaron parte de la primaria o secundaria pueden preguntar por las opciones de evaluación diagnóstica, que permiten reconocer conocimientos previos y, según el resultado, continuar únicamente con los módulos pendientes.

¿Dónde pedir informes del INEA en Coyoacán?

Quienes quieran saber cómo inscribirse pueden acercarse al Centro de Desarrollo Comunitario Carmen Serdán, donde hay atención del INEA de lunes a jueves, de 10:00 a 13:00 horas. Se encuentra en Calzada de la Virgen s/n, colonia Carmen Serdán, y para pedir informes está disponible el teléfono 55 5608 5847.

También está la Coordinación de Zona Coyoacán del INEA, ubicada en División del Norte 3354, colonia Ciudad Jardín, donde se puede solicitar orientación sobre alfabetización, primaria y secundaria. El teléfono registrado es 55 5689 0127.

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