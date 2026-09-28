Qué hacer y cómo llegar a Jalpan de Serra, la puerta de la Sierra Gorda en Querétaro, ideal para una escapada en octubre 2026

Cambiar el ruido de la ciudad por montañas, caminos serranos y una tarde junto al agua puede ser un buen plan para iniciar el mes de octubre. Y para hacerlo, en el norte de Querétaro se encuentra Jalpan de Serra, un Pueblo Mágico que funciona como punto de partida para conocer algunos de los rincones más atractivos de la Sierra Gorda.

Desde la ciudad de Querétaro, el viaje toma alrededor de 3 horas con 15 minutos. Y una vez allá, el fin de semana puede combinar naturaleza, historia, comida serrana y algunos paseos al aire libre.

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¿Qué hacer en Jalpan de Serra durante un fin de semana?

Jalpan tiene raíces náhuatl: su nombre proviene de xalli, que significa arena, y pan, sobre, por lo que puede traducirse como “lugar sobre arena”. En 1976 se añadió el apellido del misionero Fray Junípero Serra, figura ligada a la historia religiosa de la región.

Una de las primeras paradas puede ser la Misión de Santiago de Jalpan, construida entre 1751 y 1758 y parte de las cinco Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Mundial.

Su fachada mezcla elementos religiosos con símbolos de tradición indígena, una muestra del patrimonio que también se refleja en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, la Presa Jalpan, la gastronomía y la cultura local. Por toda esta riqueza, Jalpan de Serra fue reconocido como Pueblo Mágico en 2010.

Y para seguir descubriendo Jalpan, la ruta puede continuar por algunos de sus rincones más representativos:

Presa Jalpan: se encuentra a solo 1.5 kilómetros del centro y es reconocida como Sitio Ramsar desde 2004 . La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) destaca este humedal por su importancia para aves residentes y migratorias; además, aquí se pueden realizar actividades como kayak, paseos en lancha, pesca deportiva y observación de aves

se encuentra a solo y es reconocida como . La (Conanp) destaca este humedal por su importancia para aves residentes y migratorias; además, aquí se pueden realizar actividades como kayak, paseos en lancha, pesca deportiva y observación de aves Museo Histórico de la Sierra Gorda: reúne piezas prehispánicas, mapas, documentos y objetos que cuentan parte de la historia de la región

reúne piezas prehispánicas, mapas, documentos y objetos que cuentan parte de la historia de la región Misión de Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol: también forma parte del conjunto de misiones reconocido por la UNESCO

también forma parte del conjunto de misiones reconocido por la UNESCO Zona Arqueológica de Tancama: está a unos 13 kilómetros de la cabecera municipal. De acuerdo con el INAH, la entrada es gratuita y abre de lunes a domingo, de 9:00 a 16:00 horas

Naturaleza para caminar sin prisas

Jalpan se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, decretada en 1997 y con una superficie superior a 383 mil hectáreas, según la (Conanp).

Aquí el paisaje cambia entre bosques, selvas, matorrales y montañas, por lo que la zona se presta para el senderismo, la observación de flora y fauna y el ecoturismo. Esa mezcla también permite pasar en poco tiempo del centro histórico a un entorno completamente natural.

¿Cómo llegar a Jalpan de Serra desde Querétaro?

Si viajas en automóvil desde la capital queretana, la ruta principal es la Carretera Federal 120. La Conanp calcula un recorrido de alrededor de 184 kilómetros, mientras que la Secretaría de Turismo estatal estima un trayecto cercano a 3 horas con 15 minutos.

También hay transporte público desde Querétaro hacia la región, aunque conviene revisar horarios antes de salir. Si vas en coche, toma en cuenta que buena parte del trayecto tiene curvas y zonas montañosas, así que lo mejor es viajar con tiempo y revisar las condiciones del camino.

¿Qué comer en Jalpan de Serra?

La escapada también se disfruta en la mesa. La Secretaría de Turismo federal destaca platillos como:

Cecina

Enchiladas serranas

Gorditas de horno

Pan de pulque

Zacahuil

Además de bebidas tradicionales como el atole de maíz de teja y de guayabilla.

Y si el viaje coincide con los primeros días de octubre, hay un detalle extra: cada 4 de octubre se celebra la festividad de San Francisco de Asís, una de las tradiciones registradas por Sectur en Jalpan de Serra.

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