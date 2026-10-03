Puebla cambia los números y colores de 10 rutas de transporte: estas son las nuevas identificaciones

Miles de pasajeros que abordan el transporte público todos los días notaron unidades con una imagen distinta en las últimas semanas. El cambio de identificación de camiones responde a un plan de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) que busca ordenar la nomenclatura de las rutas de transporte en Puebla mediante números de tres dígitos y una paleta de colores que identifica tanto la zona como el recorrido específico.

El objetivo, según la dependencia, es que cualquier usuario reconozca una unidad a distancia sin depender únicamente del rótulo con el nombre del destino.

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¿Cómo funciona el nuevo sistema de identificación de rutas de transporte en Puebla?

El esquema que impulsa la SMT divide la capital poblana y su zona metropolitana en 22 cuencas de operación, cada una asociada a un color propio dentro de una paleta de 22 tonalidades. A ese color de zona se suma un segundo color que corresponde al número específico de la ruta, de modo que cada unidad exhibe una combinación única que facilita identificarla incluso de lejos. Esta lógica forma parte de un plan más amplio de reordenamiento de la movilidad urbana que no se limita a Puebla capital, sino que contempla eventualmente a toda la red de transporte concesionado.

La meta final del programa es alcanzar 164 identificadores únicos para las 95 rutas que actualmente operan en la capital y su área metropolitana, ya que varias rutas comparten en la práctica más de un número o variante (como ocurre con las letras “A” que distinguen ramales). Con la nueva nomenclatura de tres cifras, la SMT busca eliminar esa ambigüedad y que cada unidad tenga un solo número posible, sin repeticiones entre corredores distintos.

Según la propia autoridad, algunas unidades con la imagen renovada ya circulan en calles de Puebla, particularmente en el Centro Histórico, donde la afluencia de pasajeros y turistas es más alta. El resto de las unidades se incorporará de manera progresiva conforme avance el programa, sin que exista todavía una fecha límite anunciada para completar la transición en toda la flota.

¿Cuáles son las 10 rutas con nuevos números y colores en Puebla?

La SMT dio a conocer el primer bloque de unidades que ya cambiaron su identificación, con la equivalencia entre el número anterior y el nuevo código de tres dígitos. Estas son las diez rutas confirmadas hasta ahora:

Ruta 38 ahora es 060, con unidades en azul y morado

Ruta 21 ahora es 025, con unidades en amarillo y verde

Ruta 19 ahora es 038

Ruta 1 ahora es 052

Ruta 38A ahora es 061

Ruta 50 ahora es 120

Ruta 12A ahora es 035, con unidades en azul y rojo

Ruta 24 ahora es 041

Ruta 52 ahora es 086, con unidades en lila y azul rey

Ruta 58 ahora es 062

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, algunos usuarios señalaron inconsistencias entre tonalidades de rutas con números parecidos, como las unidades 50 y 52, que comparten cierta similitud visual pese a corresponder a corredores distintos. La SMT no ofrece todavía una respuesta pública a ese señalamiento puntual, aunque reitera que el esquema de colores definitivo se ajustará conforme avance la incorporación del resto de las rutas al nuevo sistema.

La reacción de los usuarios en redes sociales fue mixta: mientras algunos reconocieron que la diferenciación por colores ayuda a personas con dificultades para identificar rutas, otros pidieron que la dependencia complemente el cambio visual con una plataforma digital que muestre en tiempo real el trayecto completo de cada unidad, algo que por ahora no forma parte del anuncio oficial.

Si usas el transporte público en Puebla capital o su zona metropolitana, conviene que revises el nuevo número de tres dígitos antes de abordar, en lugar de guiarte solo por el color o el rótulo tradicional, mientras la transición completa avanza.

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