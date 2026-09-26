Si ya estás buscando planes para comenzar a celebrar el Día de Muertos en CDMX, Coyoacán tendrá un festival dedicado al café, el chocolate y los sabores de temporada.

El Festival Cultural Café y Chocolate, Edición Día de Muertos, contará con degustaciones y productos artesanales. Si no te lo quieres perder, aquí en adn Noticias te contamos cuándo, dónde y todo lo que necesitas saber para asistir a este evento.

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¿Cuándo y dónde será el Festival Café y Chocolate en Coyoacán?

El Festival Café y Chocolate se realizará del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026 con horario de 11:00 am a 7:00 pm durante los tres días y la entrada será gratuita.

Se realizará en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Avenida Miguel Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán. El recinto se encuentra a una cuadra del centro de la alcaldía, por lo que también puede aprovecharse la visita para recorrer los alrededores.

El evento reunirá a más de 60 expositores provenientes de diferentes regiones de México, además de participantes de países invitados como Colombia y Turquía.

Entre los estados representados estarán Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero, con productos gastronómicos y artesanales de distintas regiones.

Actividades en el Festival Café y Chocolate

Los asistentes podrán encontrar café de especialidad, chocolates con alto porcentaje de cacao, pan de muerto, calaveritas de azúcar y chocolate, postres, galletas, dulces y miel.

También habrá artesanías y artículos relacionados con el Día de Muertos, además de productos decorativos inspirados en calaveras, alebrijes, brujas, fantasmas, calabazas y murciélagos.

Además, habrá un programa cultural gratuito con actividades como Cafés Filosóficos, un taller para elaborar chocolate, el taller sensorial “Emociorama”, Chocolatería Literaria y una cata de café.

Así que si eres amante de las bebidas calientes acompañado de un pan de muerto, no te puedes perder el Festival Café y Chocolate.

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