¿Te imaginas subirte a un avión, despegar rumbo a tu destino y que, de pronto, simplemente desaparezca del radar? Pues eso ocurrió en medio del Atlántico y ahora las autoridades están tratando de encontrar una aeronave en la que viajaban seis personas.

El vuelo avanzaba sobre el océano cuando dejó de aparecer en los radares, dejando a las autoridades con una pregunta enorme: ¿qué pasó con el avión? Mientras los equipos de emergencia se movilizan en la zona, la incertidumbre crece alrededor de este misterioso caso.

Aquí en adn Noticias te contamos qué se sabe hasta ahora sobre el avión desaparecido y la búsqueda de las seis personas que viajaban a bordo.

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BREAKING: Medical plane with 6 aboard vanishes from radar near Nantucket.



Coast Guard search underway after the aircraft lost contact on a flight from Bermuda to Boston. pic.twitter.com/hnT5YpZ6WP — Awakening Q-Storm 🦅 (@AwakeningStorm) October 3, 2026

¿Qué se sabe del avión que desapareció en el Atlántico?

El avión que ahora buscan en el Atlántico es un Gulfstream G100, identificado con la matrícula C-GRJP, la aeronave había salido de Bermudas rumbo a Boston durante la madrugada de este sábado 3 de octubre, pero algo cambió en el camino: el contacto con el avión se perdió y dejó de aparecer en los radares.

La aeronave era utilizada como ambulancia aérea por la empresa canadiense Latitude Air Ambulance; a bordo viajaban seis personas: cuatro integrantes de la tripulación y dos pasajeros.

El vuelo había despegado del Aeropuerto Internacional L.F. Wade, en Bermudas, con destino al Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

De acuerdo con información del aeropuerto, salió cerca de las 11:41 de la noche del viernes y tenía previsto llegar a Boston alrededor de la 1:30 de la madrugada, pero el avión nunca llegó a su destino.

Guardia Costera busca el avión frente a Nantucket

Después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) reportó la pérdida de contacto, la Guardia Costera estadounidense activó un operativo de búsqueda en aguas del Atlántico, frente a Nantucket, Massachusetts.

Y aquí es donde el caso se vuelve todavía más angustiante: equipos aéreos y marítimos ya recorren la zona para intentar encontrar alguna señal de la aeronave.

En el operativo participan unidades de la Estación Aérea de Cape Cod, una embarcación de la estación de Brant Point y el guardacostas USCGC William Sparling, además de aeronaves y helicópteros desplegados para la búsqueda. Uno de los reportes locales sitúa el área de búsqueda aproximadamente 13 millas al sur de Nantucket.

¿El avión desapareció cerca del Triángulo de las Bermudas?

Aquí es donde la historia se pone todavía más misteriosa, ya que el avión salió de Bermudas, una zona que forma parte del famoso Triángulo de las Bermudas, ese lugar del Atlántico al que durante décadas se le han atribuido desapariciones y accidentes de embarcaciones y aeronaves.

Por eso, la desaparición del Gulfstream G100 rápidamente comenzó a ser relacionada con esta famosa región, sin embargo, hay un detalle importante: el avión no desapareció en Bermudas.

La aeronave perdió contacto mientras se dirigía hacia Boston y el operativo de búsqueda se concentra actualmente frente a Nantucket, Massachusetts.

Hasta el momento las autoridades no han informado que hayan localizado la aeronave ni han dado a conocer cuál es la situación de las seis personas que viajaban a bordo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) también está recopilando información sobre el caso, mientras la búsqueda continúa en el Atlántico.

Mientras continúa la búsqueda del avión desaparecido en el Atlántico, las autoridades siguen intentando determinar qué ocurrió con la aeronave y las seis personas que viajaban a bordo.

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