¿Por qué el aeropuerto de Querétaro se siente lleno si su pista está a la mitad?

El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) llegó a un punto donde los pasajeros sienten que no cabe nadie más, aunque los datos de tráfico aéreo indican que todavía existe amplio margen operativo. La terminal tiene capacidad para 59 operaciones por hora, casi un despegue o aterrizaje por minuto, pero en los momentos de mayor demanda solo se han usado 24 de esos espacios, es decir, menos de la mitad de su capacidad aérea.

Estas cifras presentadas por el gobierno estatal ante el Congreso muestran que, en los momentos de mayor afluencia, el espacio disponible por persona en la terminal se acercó al límite que la industria considera aceptable. El crecimiento acelerado de pasajeros en los últimos años explica buena parte del fenómeno, y ya existe un plan para ampliar la infraestructura.

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¿Dónde está entonces el cuello de botella del aeropuerto de Querétaro?

El problema no está en el aire, sino en tierra. En el momento más crítico registrado, cada pasajero contó con apenas 2.08 metros cuadrados de espacio dentro de la terminal aérea, una cifra que ilustra el nivel de saturación en horas pico: es, aproximadamente, el espacio de un colchón matrimonial o el interior de un elevador pequeño.

El dato lo presentó el secretario de Desarrollo Sustentable del estado, Marco Antonio Del Prete Tercero, durante la glosa del quinto informe de gobierno ante la LXI Legislatura de Querétaro, el órgano encargado de recibir y analizar los informes de la administración estatal

Del Prete citó ante los legisladores que 1.8 metros cuadrados por pasajero es el umbral que utiliza la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) para considerar que una terminal no está saturada. Sin embargo, la propia IATA maneja un rango más amplio, de 1.0 a 2.5 metros cuadrados por pasajero, según el nivel de servicio y la zona específica de la terminal que se evalúe.

Así se ve el Aeropuerto de Querétaro. (Aviación 21)

Con ese matiz, el propio funcionario ofreció un diagnóstico sin exagerar el problema: “hay un poco de saturación, pero no sobresaturación”, dijo ante la legislatura estatal, en una definición que responde directamente a la sensación de los pasajeros sin alarmar de más.

¿Por qué crece tan rápido la demanda en el aeropuerto de Querétaro?

El número de pasajeros que utiliza el AIQ aumentó casi 191% desde 2021 a la fecha, un ritmo de crecimiento que superó la capacidad de la terminal para adaptarse en el mismo periodo.

Solo de enero a agosto de 2026, el aeropuerto movilizó 1,575,580 pasajeros, 11.7% más que en el mismo lapso del año anterior. El ritmo actual apunta a cerrar el año con más tráfico del que la terminal fue diseñada para recibir cómodamente.

Frente a ese escenario, el gobierno estatal prepara un proyecto de ampliación que se daría a conocer a finales de este año. La primera etapa del plan sumaría capacidad para tres millones de pasajeros adicionales, aunque hasta el momento se trata de un proyecto en desarrollo y las obras todavía no comenzaron.

Mientras se concreta la ampliación, la recomendación para quienes viajan por el AIQ en horas pico es llegar con margen adicional de tiempo, sobre todo en los momentos de mayor afluencia dentro de la terminal.

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