Es oficial en Querétaro: te pueden multar aunque tú sí traigas el cinturón de seguridad puesto

Manejar con el cinturón de seguridad puesto ya no garantiza que un conductor se libre de una sanción en Querétaro. Las autoridades de movilidad de la capital queretana confirman una disposición poco conocida: si algún acompañante viaja sin el dispositivo colocado, la responsabilidad legal recae directamente sobre quien va al volante, un endurecimiento de las reglas de tránsito que también se nota en otras ciudades.

Esta regla forma parte de la multa en Querétaro que castiga el mal uso del cinturón dentro de cualquier vehículo particular, y busca que los conductores verifiquen a todos sus pasajeros antes de circular. El fundamento de esta sanción está en el Artículo 28, fracción XV, del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro, documento que responsabiliza al conductor de que todos los ocupantes usen correctamente el cinturón de seguridad, sin importar si el propio conductor lo lleva puesto.

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¿Por qué el cinturón de seguridad de tus pasajeros también es tu responsabilidad en Querétaro?

El reglamento municipal parte de una lógica simple: el conductor controla el vehículo y, por lo tanto, debe vigilar la seguridad de quienes suben con él. No importa si el pasajero se niega a colocarse el cinturón o simplemente lo olvida, la falta se traduce en una sanción para quien maneja. Esta postura busca cerrar un vacío que antes permitía a algunos ocupantes viajar desprotegidos sin consecuencia directa para nadie.

Los agentes de tránsito pueden detener el vehículo en cualquier punto de revisión o durante un operativo rutinario. Si detectan a un pasajero sin el dispositivo colocado, levantan la infracción sin necesidad de que exista un choque o un incidente previo. La verificación ocurre de forma visual y no requiere pruebas adicionales, lo que agiliza el proceso para los oficiales, pero también deja poco margen para reclamos por parte del conductor.

El asiento trasero también entra en esta obligación. Muchos automovilistas asumen que el cinturón solo es indispensable en los asientos delanteros, pero el reglamento no hace esa distinción y cubre a todos los ocupantes del vehículo, sin importar dónde vayan sentados.

Más de $1,000 pesos le puede costar a un conductor en Querétaro si sus acompañantes no llevan el cinturón de seguridad puesto. (Getty Images)

La sanción económica de $586.55 a $1,173.10 pesos se suma a la pérdida de un punto en la licencia de conducir, un esquema que castiga tanto el bolsillo como el historial del conductor. Acumular puntos por distintas infracciones puede derivar en consecuencias mayores para la vigencia del documento, por lo que conviene revisar el estado de la licencia antes de emprender cualquier viaje dentro del municipio.

¿Cómo evitar la multa por cinturón de seguridad en Querétaro?

La recomendación más directa de las autoridades es simple: antes de arrancar el vehículo, el conductor debe confirmar que cada persona a bordo tenga el cinturón colocado, sin excepciones. Este paso, que toma apenas unos segundos, elimina el riesgo de recibir una sanción y, sobre todo, reduce la probabilidad de lesiones graves en caso de un frenado brusco o una colisión. La medida cobra especial relevancia en tramos de alto tráfico como el corredor México-Querétaro, donde ya arranca la construcción de una carretera alterna para reducir la saturación vehicular.

Los menores de edad requieren atención especial, ya que además del cinturón convencional pueden necesitar un asiento adaptado según su estatura y peso. Los agentes viales suelen poner particular cuidado en este punto durante los operativos, porque la seguridad infantil figura entre las prioridades del reglamento municipal vigente.

Otro consejo útil es explicar la norma a quienes suben como pasajeros frecuentes, como compañeros de trabajo o familiares, para que coloquen el cinturón por costumbre y no solo cuando ven un retén. Generar ese hábito evita discusiones incómodas y protege al conductor de una sanción que, en apariencia, no debería corresponderle.

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