Activan Alerta Amber en CDMX para localizar a Jocelyn Yesenia Rodríguez, de 13 años, desaparecida en Coyoacán

¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Jocelyn Yesenia Rodríguez Morett, una joven de 13 años que fue vista por última vez en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo a la ficha de búsqueda que se publicó el pasado jueves 1º de octubre, la menor desapareció el martes 29 de septiembre alrededor de las 22:30 horas (tiempo local) en la colonia Del Carmen y, hasta el momento, no se tiene más información sobre su paradero.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Jocelyn Yesenia Rodríguez Morett, de 13 años, vista por última vez el pasado 29 de septiembre, en la colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/TSAvcoeUFA — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 1, 2026

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Ficha de búsqueda de Jocelyn Yesenia Rodríguez Morett, joven desaparecida en Coyoacán

Para que la ciudadanía pueda ayudar a su localización, las autoridades capitalinas describen a Jocelyn Yesenia con una estatura de 1.56 metros de altura, complexión delgada, tez clara, cabello castaño claro y lacio, así como ojos de color miel.

Como señas particulares se detalla que tiene un lunar grande en el lado derecho del cuello; sin embargo, se desconoce qué ropa vestía al momento de la desaparición.

Si tienes alguna información que ayuda a la joven a volver a casa, entonces te puedes comunicar a los números de Alerta Amber en la CDMX:

(55) 5345 5067

(55) 5345 5084

(55) 5345 5082

Fichas de búsqueda activas en CDMX hasta el 2 de octubre 2026

El caso de Jocelyn Yesenia no es el único en la capital del país, ya que hasta el viernes 2 de octubre estas son las fichas de búsqueda de menores de edad activas en la urbe:

Marcos Alexander Guzmán Flores , de 14 años, desapareció en la alcaldía Tlalpan

, de 14 años, desapareció en la alcaldía Tlalpan Daiana Ailany Hernández Cortez , de 12 años, desapareció en la alcaldía Tlalpan

, de 12 años, desapareció en la alcaldía Tlalpan Katerin Giselle Pérez Hernández , de 12 años, desapareció en la alcaldía Iztapalapa

, de 12 años, desapareció en la alcaldía Iztapalapa Claudia Lizeth Zúñiga Moreno, de 11 años, desapareció en la alcaldía Iztapalapa

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