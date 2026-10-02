Huracán Rachel golpea con fuerza: Nueve estados tendrán tormenta negra este 2 de octubre

El clima de hoy en México se verá afectado por el Huracán Rachel que ya escaló a categoría 3. Este viernes 2 de octubre, el ciclón tropical monstruo continuará su desplazamiento hacia el oeste-noroeste, alejándose paulatinamente de las costas mexicanas. Sin embargo, su circulación ocasionará tormenta negra de hasta 150 mm en nueve estados.

Además, trece estados tendrán lluvias intensas que alcanzarán de 50 a 75 mm.

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Huracán Rachel se intensificó a la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson

Rachel alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson durante el jueves 1 de octubre. El ciclón tropical registró vientos máximos sostenidos de 195 km/h y rachas de hasta 240 km/h. Su centro se ubicó frente a las costas de Baja California Sur, mientras avanzaba hacia el oeste-noroeste.

Para este viernes 2 de octubre se pronostica tormenta negra de entre 75 y 150 milímetros en algunas regiones del país. En Baja California Sur también se esperan fuertes vientos y oleaje elevado por los efectos de Rachel.

Además, autoridades mantienen medidas preventivas en zonas costeras. En Los Cabos, Baja California Sur, se determinó la suspensión de clases este viernes debido al pronóstico de lluvias, vientos y oleaje.

¿Cuáles son los estados con lluvias intensas hoy?

El pronóstico señala tormenta negra de 75 a 150 mm en nueve estados: Sinaloa, Nuevo Léon, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche; mientras que también se contemplan precipitaciones importantes en otras entidades.

De acuerdo con el Pronóstico Extendido de la Conagua, las zonas con lluvias de 50 a 75 mm son las entidades de: Nayarit, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas, Aguascalientes, Edomex, ucatán y Quintana Roo. En Baja California Sur, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, CDMX y Morelos se prevén lluvias de menor acumulación, pero relacionadas con la circulación de Rachel.

⚠️ ¡Toma tus precauciones! Se prevén #Lluvias en gran parte de #México. Hoy, mañana viernes y durante el fin de semana se esperan precipitaciones importantes.📹 Consulta el video para conocer los detalles.



Para ver el #Pronóstico completo, consulta el aviso especial en el… pic.twitter.com/S2UFrzEzOU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 1, 2026

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento, además de generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Por ello, durante el clima de hoy te recomendamos mantenerte atento a los avisos oficiales del SMN y Protección Civil, especialmente si vives en zonas bajas o cerca de ríos, arroyos y costas.

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