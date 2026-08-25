El Pueblo Mágico de Hidalgo escondido entre montañas perfecto para pasar el Día del Abuelo 2026: esto es lo que cuesta llegar desde CDMX

Real del Monte, un Pueblo Mágico de Hidalgo con pasado minero e influencia inglesa, se encuentra a unos 97 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México, un trayecto que se puede recorrer en poco más de hora y media. Llegar en auto desde la capital cuesta entre $255 y $449 pesos el viaje redondo, según el tipo de gasolina y si se elige la ruta con casetas o la carretera libre.

Una vez allí, el pueblo ofrece museos en antiguas minas, pastes, pan de pulque y el Panteón Inglés, un destino perfecto para pasar el Día del Abuelo este 28 de agosto.

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¿Qué hacer en Real del Monte, el Pueblo Mágico que se puede visitar durante el Día del Abuelo?

Real del Monte es un Pueblo Mágico de Hidalgo que combina casonas y construcciones de influencia inglesa con el legado de su pasado minero y el actual olor a pastes y pan de pulque cocinados en sus hornos.

Su historia minera arrancó en 1552, cuando se descubrieron las primeras vetas de mineral. Con el paso del tiempo, las minas fueron trabajadas por españoles, ingleses, mexicanos y norteamericanos, y el oro y la plata dieron gran riqueza al lugar. Hoy varias de esas minas funcionan como museos históricos, imperdibles si visitas este pueblo durante el Día del Abuelo.

Entre los puntos que no conviene dejar pasar están la Mina de Acosta, con su bodega, socavón, cuarto de máquinas y la casa del superintendente; el Museo de la Mina de la Dificultad; la visita a las tumbas del Panteón Inglés.

¿Cuánto cuesta llegar a Real del Monte desde la Ciudad de México?

El recorrido desde el Zócalo de la CDMX hasta Pachuca abarca 97.3 kilómetros, por la vía Mex 035D y la carretera Mex 085, con un tiempo estimado de 1 hora 15 minutos en condiciones de tránsito fluido. Desde la capital hidalguense se toma el Corredor de la Montaña, una vía libre que permite subir a Real del Monte en menos de 20 minutos. El circuito completo de ida y vuelta suma unos 195 kilómetros.

Respecto de las casetas, saliendo por el norte de la capital, vía Indios Verdes, hay un único punto de cobro, la Caseta Ojo de Agua, con un costo de $72 pesos por sentido, es decir, $144 pesos el viaje redondo. Quienes salgan desde el poniente o el sur y tomen el Arco Norte deben sumar entre $100 y $150 pesos extra por sentido. También existe la opción de la carretera federal libre México-Pachuca, pasando por Santa Clara Coatitla y San Cristóbal Ecatepec, sin costo de peaje, aunque el traslado se extiende de hora y media a dos horas y cuarto por semáforos, topes y tránsito local.

En cuanto a gasolina, si se tiene en cuenta un consumo promedio de 18.2 kilómetros por litro, el viaje redondo demanda unos 10.70 litros. Con Magna a $23.80 el litro, eso equivale a $254.66 pesos; con Premium a $28.50, el gasto sube a $304.95 pesos.

En síntesis, el presupuesto total del viaje redondo para llegar a este pueblo de Hidalgo desde CDMX es:

Ruta rápida por autopista con casetas y gasolina Magna: $398.66 pesos

Ruta rápida por autopista con casetas y gasolina Premium: $448.95 pesos

Ruta libre de peaje con Magna: $254.66 pesos

Ruta libre de peaje con Premium: $304.95 pesos

Cabe aclarar que estos montos son estimativos: dependen de la zona de la ciudad desde donde se salga, del tráfico y del precio real del combustible al momento del viaje.

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