Festival de Pan de Muerto 2026 en CDMX: fecha, precio y dónde será

Hay algo que anuncia que el Día de Muertos ya está cerquita: el pan de muerto aparece por todas partes y de pronto se nos olvida que estamos a dieta,

Esponjoso, azucaradito, con su característico sabor a azahar y perfecto para acompañar un chocolatito, este pan ya se ganó su lugar como uno de los favoritos de la temporada.

Y si eres de los que esperan octubre únicamente para darle rienda suelta al antojo, en CDMX habrá un plan que te va a hacer muy feliz, porque el pan de muerto será el gran protagonista.

En adn noticias te contamos cuándo y dónde será este festival y todo lo que necesitas saber para disfrutarlo.

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¿Cuándo y dónde será el Festival de Pan de Muerto 2026 en CDMX?

Prepara la agenda porque el Festival de Pan de Muerto 2026 llegará al Museo Kaluz el sábado 3 y domingo 4 de octubre, justo en el momento perfecto para darle la bienvenida a la temporada de Día de Muertos.

El museo se encuentra en Avenida Hidalgo 85, Centro Histórico de la CDMX, a unos pasos de la Alameda Central.

El festival tendrá accesos en bloques de dos horas, con horarios de 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 horas, por lo que podrás elegir el turno que mejor se acomode a tu plan.

¿Qué habrá en el Festival de Pan de Muerto 2026?

Aquí es donde el asunto se pone peligroso para cualquier intento de dieta, pues el festival reunirá diferentes panaderías, pastelerías, restaurantes, heladerías y proyectos gastronómicos que llevarán sus propias interpretaciones del pan de muerto.

Habrá opciones tradicionales, pero también creaciones que juegan con sabores, formatos e ingredientes fuera de lo común.

Entre las propuestas anunciadas aparecen Matisse, Elizondo Pastelerías, Mallorca CDMX, Meyvi Helados, El Gringo Naco, M.A.N.S.I.O, Mater Pan Pizza Pasta, Legión de Pan, Le Crois, Kuchen, Mielmesabe y Consuelo Pan de Madre, además de proyectos de bebidas como Museo del Pulque y las Pulquerías y Mezcal Destreza.

Y no todo será el típico pan espolvoreado con azúcar, habrá desde recetas tradicionales hasta versiones con ingredientes y presentaciones diferentes.

Entre las propuestas que han llamado la atención están un helado inspirado en el pan de muerto y hasta una hamburguesa preparada con este pan.

¿Qué actividades habrá además de comer pan de muerto?

Entre las actividades anunciadas está un taller de boleado, donde podrás elaborar tu propio mini pan de muerto y llevártelo recién horneado.

También habrá experiencias relacionadas con aromas y bebidas de temporada, además de propuestas de café, chocolate y otras opciones para acompañar el recorrido gastronómico.

¿Cuánto cuesta el Festival de Pan de Muerto 2026?

La entrada general cuesta 190 pesos y el boleto incluye el acceso al festival, el taller de boleado y las activaciones contempladas dentro de la experiencia; además, los menores de 4 años no pagan boleto.

Los alimentos, bebidas y productos que quieras comprar durante el festival se pagan por separado.

¿Cómo llegar al Festival de Pan de Muerto del Museo Kaluz?

El Museo Kaluz está en Avenida Hidalgo 85, Centro Histórico de la CDMX, por lo que llegar en transporte público es bastante sencillo.

Puedes bajar en Metro Hidalgo, donde conectan las líneas 2 y 3, y caminar unos minutos hasta el museo; también puedes utilizar el Metrobús Hidalgo, con servicio de las líneas 3 y 7.

Así que ya sabes, este 3 y 4 de octubre, guarda un espacio en la agenda y otro en el estómago, porque el Festival de Pan de Muerto 2026 llega con todo a CDMX y promete ser de esos planes donde la dieta tendrá que esperar tantito.

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