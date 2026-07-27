UNESCO revela nuevos Patrimonios de la Humanidad 2026: ¿México suma otro reconocimiento?

La UNESCO dio conocer los nuevos Patrimonios de la Humanidad 2026, una lista que incorpora sitios culturales y naturales, considerados de Valor Universal Excepcional por su importancia para la historia, la cultura y la biodiversidad del planeta; sin embargo, una de las preguntas que más se hacen los mexicanos es: ¿México, obtuvo un nuevo reconocimiento este año?

La respuesta por ahora es no, durante la 48 sesión del Comité del Patrimonio Mundial celebrada en busan, Corea del Sur, ningún sitio mexicano fue inscrito como un nuevo Patrimonio Mundial 2026.

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New @UNESCO #WorldHeritage inscriptions are being announced at the #48WHC in Busan, Republic of Korea 🇰🇷



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▶️ https://t.co/W2kef1xMRa pic.twitter.com/jO4ORioI0o — UNESCO (@UNESCO) July 27, 2026

¿Qué lugares fueron reconocidos por lo UNESCO en 2026?

Entre las incorporaciones más destacadas de este año se encuentran el Monte Olimpo en Grecia, las playas del Desembarco de Normandía (Francia), la ciudad modernista de Gdynia (Polonia), el sitio budista de Sarnath (India), los antiguos centros imperiales de Asuka y Fujuwara (Japón), además de nuevos sitios en Brasil, Estados Unidos, China, Finlandia, Irán y otros países. En total el comité aprobó 25 nuevas inscripciones de las cuales 19 son culturales y 5 naturales y 1 mixto.

¿Cuántos Patrimonios de la Humanidad tiene Mexico?

Aunque este año no hubo nuevas inscripciones, México continúa siendo uno de los países con mayor riqueza patrimonial del mundo al contar con 36 sitios inscritos por la UNESCO: 28 culturales, 6 naturales y 2 mixtos; entre ellos se destacan:

Chichén Itzá

Centro histórico de la Ciudad de México

Xochimilco

Teotihuacán

Calakmul

La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca

El archipiélago de Revillagigedo.

¿México aún puede sumar nuevos Patrominios?

La UNESCO mantiene una Lista Indicativa integrada por 23 candidaturas mexicanas que podrían postularse en futuras sesiones del comité; entre ellas figuran:

El bosque, Cerro y Castillo de Chapultepec

Álamos (Sonora)

Santa Prisca de Taxco

La Ciudad prehispánica de Cantona, entre otros proyectos patrimoniales.

Cada nueva declaración representa un reconocimiento internacional, pero también un compromiso de conservación; ¿Cuál crees que debería convertirse en el próximo Patrimonio de la Humanidad de México?

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