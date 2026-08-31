¿Cuándo son las próximas vacaciones en México? Fechas relevantes en calendario escolar 2026-2027 de la SEP

Con el regreso a clases de este 31 de agosto, miles de estudiantes de educación básica en México ya comenzaron el ciclo escolar 2026-2027, y ahora una de las preguntas más buscadas por madres, padres de familia y alumnos es: ¿cuándo serán las próximas vacaciones?

De acuerdo con el calendario oficial del Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar contempla 185 días efectivos de clases para preescolar, primaria y secundaria.

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Recuerda que ante cualquier eventualidad,… pic.twitter.com/FOzvELZ7jU — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) August 31, 2026

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno 2026?

El primer periodo vacacional llegará en diciembre; las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026 y concluirán el martes 5 de enero de 2027. Las clases se reanudarán el jueves 7 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario de la SEP.

Esto significa que estudiantes y familias tendrán varias semanas para organizar viajes, reuniones, familiares y actividades durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

🏫 Con el objetivo de garantizar el derecho a una educación de calidad, incluyente y con sentido humano, el secretario @ManuelVive_ encabezó en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) la "Ceremonia de Inauguración del Ciclo Escolar 2026-2027" que marca el regreso a… pic.twitter.com/yAzqKugBIk — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) August 31, 2026









¿Cuándo serán las vacaciones de vacaciones de semana Santa?

El segundo gran periodo de vacacional del ciclo escolar será en marzo de abril de 2027; la SEP estableció el periodo del 22 de marzo al 3 de abril de 2027, correspondiente al receso de semana santa.

Calendario Escolar 2026-2027 para Educación Básica y Normal Además, el calendario contempla diversos días de suspensión de labores docentes, entre ellos el 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre de 2026.

Además, el calendario contempla diversos días de suspensión de labores docentes, entre ellos el 16 de septiembre, el 2 y 16 de noviembre, así como el 1 de enero, el 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.

El ciclo escolar concluirá oficialmente el 9 de julio de 2027, por lo que las familias ya pueden comenzar a planificar sus próximos descansos; ¿ya tienes pensado qué harás durante las próximas vacaciones escolares?

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