Demencia podría triplicarse en 2050: Estas son las causas que sí puedes prevenir según la UNAM

La demencia podría triplicarse para 2050, de acuerdo con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al respecto, la Doctora en Ciencias en el Departamento de Biomedicina Molecular, María del Carmen Cárdenas Aguayo, confirmó que la mitad de los casos son prevenibles si se evitan factores de riesgo.

Según la experta, actualmente, se calcula que existen de 40 a 50 millones de casos a nivel mundial; en México, podría haber un millón 300 mil casos, aunque podrían ser muchos más ya que no todos se reportan. La UNAM advierte que para el año 2050, la cifra se podría triplicar y habrían hasta 3 millones 500 mil casos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué es demencia y por qué te da?

María del Carmen Cárdenas señala que la demencia es una pérdida de las capacidades cognitivas y de valerse por sí mismo. Existen varios tipos de demencia, entre los que se encuentran múltiples enfermedades neurodegenerativas; sin embargo, hasta el 70% de los casos son de Alzheimer.

La prevalencia de esta enfermedad neurodegenerativa es de 7.3% en adultos mayores de 60 a 65 años. Los casos genéticos van del uno al 5% y la mayoría son esporádicos; es decir, se presentan sin un antecedente genético claro.

De acuerdo con la experta de la UNAM, la enfermedad es multifactorial; es decir, que influye el estilo de vida y la presencia de comorbilidades; por ejemplo, la hipertensión arterial puede provocar demencia.

¿Cuáles son los 4 tipos de demencia?

Existen cuatro tipos principales de demencia que son:

La enfermedad de Alzheimer

La demencia vascular

La demencia con cuerpos de Lewy

La demencia frontotemporal

Aunque la demencia es un término general para el deterioro de las funciones cognitivas, cada tipo afecta a diferentes zonas del cerebro y se manifiesta de distintas maneras.

¿Cuáles son los síntomas de Alzheimer?

De acuerdo con la experta de la UNAM, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que, primero, provoca la pérdida de memoria a corto plazo y, después, de largo plazo. Esta enfermedad provoca dificultad para realizar tareas como el aseo y cuidado personales, desorientación en tiempo y espacio y, en casos severos, se pierde el habla y el movimiento.

Lo que sucede es que los pacientes comienzan a perder neuronas, principalmente, las del hipocampo.

Algunos de los principales síntomas de Alzheimer son los siguientes:

Pérdida de memoria disruptiva

Desorientación en el tiempo y el espacio

en el tiempo y el espacio Dificultad para planificar o resolver problemas

Problemas con el lenguaje , seguir el hilo de una conversación o llamar a los objetos por el nombre correcto

, seguir el hilo de una conversación o llamar a los objetos por el nombre correcto Alteraciones de la personalidad

Aislamiento social

Ideas delirantes y sospechas

UNAM revela los factores de riesgo que puedes prevenir

De acuerdo con la UNAM, la demencia se relaciona con factores de riesgo como:

Mala alimentación

Diabetes

Hipertensión

Tabaquismo

Depresión

Contaminación ambiental

Sedentarismo

Aislamiento social

La investigadora recomienda realizar actividades como interacción social, bailar y aprender un nuevo idioma para reducir la probabilidad de desarrollar demencia.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.