Hay 2.6 millones de hogares que sufren HAMBRE por falta de dinero en México; dos estados son los más afectados

¿Te has ido a dormir con hambre por falta de dinero? Aunque no lo creas , la Encuesta intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que al menos 2.6 millones de familias mexicanas han tenido un integrante que ha sufrido hambre por falta de recursos.

La encuesta que se aplicó a 7.3 millones de viviendas en México reveló que, en 2025, 6.5% de los hogares experimentaron alguna restricción en el acceso a la alimentación por falta de recursos económicos. Pero, ¿cuáles son las regiones de México donde más se sufre de hambre? Oaxaca (15.3%) y Tabasco (10.1%), son los dos estados más afectados.

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INEGI revela cuáles son los municipios más afectados por el hambre en México

La Encuesta Intercensal del INEGI recorrió 753 municipios de la República mexicana y detectó que que las mayores carencias se registran en los siguientes municipios:

San Martín Peras en Oaxaca (47%)

en (47%) Atlamajalcingo del Monte en Guerrero (41.6 %)

En agosto 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos #LPEI (necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria) fue de $1,910.78 para el ámbito rural y $2,562.58 para el urbano.



Por su parte, el valor de las Líneas de Pobreza por Ingresos #LPI (necesario… pic.twitter.com/l8slr8Laon — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 14, 2026

Las cifras son realmente preocupantes, pues en el caso del municipio oaxaqueño, casi cinco de cada 10 familias se están quedando con hambre porque no cuentan con los recursos para adquirir los alimentos de la canasta básica suficientes para satisfacer a todos los integrantes de la familia.

Estos resultados reflejan una realidad preocupante en varias regiones del país, pues no se trata de que no existan alimentos disponibles, sino que los hogares no cuentan con ingresos suficientes ni estables como para poder acceder a ellos de manera suficiente y constante.

Otro dato preocupante es que según la encuesta del INEGI, al menos 3.9% de los hogares tuvieron un integrante menor de 18 años que sintió hambre, pero no comió por falta de dinero. Una situación que incluso atenta contra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, reconocidos a nivel internacional por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.

¿Cuánto cuesta la canasta básica hoy en día?

De acuerdo con la encuesta del INEGI, en agosto 2026, el valor de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos necesario para cubrir el costo de la canasta alimentaria fue de $1,910.78 para el ámbito rural y $2,562.58 para el urbano.

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