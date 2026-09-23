Desplazamiento forzado en México: 1.6 millones de personas han dejado sus hogares por la violencia

A las crisis de personas desaparecidas y violencia sistemática que vive México, ahora se le tendrá que sumar la de desplazamientos forzados, aunque no están separadas, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) al presentar los resultados de la Encuesta Intercensal (EIC) 2025.

Los resultados del estudio demográfico dieron a conocer una verdad que muchos sabían, pero que no querían decir, y es que 1.6 millones de personas (directa o indirectamente) se han visto obligados a migrar ante un fuerte contexto de violencia e inseguridad en la mayor parte del país en los últimos cinco años.

El #INEGI presenta los resultados de la #EncuestaIntercensal (EIC) 2025. Estos se generan a partir de información que se recabó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025. La muestra para este ejercicio fue de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas.… pic.twitter.com/8XbXI8AxVp — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 22, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Primera vez que INEGI pregunta sobre el desplazamiento forzado en México

Los datos que da el instituto sobre este tema son relevantes, no sólo por el contexto que vive México, sino porque es la primera vez que en el censo o intercenso se pregunta sobre el desplazamiento forzado.

Esto nos dio a conocer que 151.9 mil hogares contaban con, al menos, una persona que tuvo que migrar o moverse de su lugar de origen por una causa natural (terremoto, huracán, etcétera) o de origen humano (violencia, educación, crecimiento personal, etcétera).

Sin embargo, 1.6 millones de personas fueron desplazadas por algo relacionado con la violencia, mientras que 486 mil habitantes se movilizaron por fenómenos naturales.

“509.9 mil hogares tenían entre sus integrantes al menos a una persona que se vio obligada a cambiar su lugar de residencia debido a la violencia o la inseguridad delictiva. En conjunto, estos hogares se conformaron por 1.6 millones de personas”, se pudo leer en el reporte.

Estados con más casos de desplazamiento en México, según INEGI

El desplazamiento forzado, entre octubre de 2020 y el mismo mes, pero de 2025, experimentó cambios debido a incremento de la inseguridad o violencia, así como desastres naturales u otros factores.

Sin embargo, se logró identificar los estados con más casos:

Guerrero : 3.4% del total

: 3.4% del total Baja California : 2.4%

: 2.4% Morelos : 2.4%

: 2.4% Colima : 2.3%

: 2.3% Zacatecas : 2.2%

: 2.2% Querétaro: 2.2%

Por otro lado, Coahuila, Campeche, Oaxaca y Nuevo León fueron las entidades con menos porcentaje de desplazamientos.

¿Qué obliga a los mexicanos a desplazarse, según el INEGI?

Finalmente, es importante mencionar que la inseguridad y la violencia son los principales problemas por lo que la población decide migrar; sin embargo, no son los únicos.

La Encuesta Intercensal detalló que la migración establece que las razones detrás de esta son:

Desastre natural

Búsqueda o conseguir un nuevo empleo

Cierre de un negocio

Interrumpir o iniciar estudios

Perder cosechas o animales

Perder pertenencias

Alejarse de familiares o amistades

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.