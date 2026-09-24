Querétaro confirma cierres en estos tramos del bulevar Bernardo Quintana por obras hasta nuevo aviso

Moverse por Bernardo Quintana, en Querétaro, requerirá un poco más de planeación durante los próximos días. Y es que desde el pasado 21 de septiembre, permanece cerrado un tramo entre avenida Universidad y Juan Caballero y Osio por trabajos de reparación de infraestructura y, por ahora, no hay una fecha confirmada para reabrirlo.

Por ello, el ajuste afecta principalmente a quienes circulan hacia el sur, ya que deberán tomar desvíos por avenida Universidad. Esto también podría traducirse en traslados más largos y mayor carga vehicular en la zona mientras continúan los trabajos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué tramo de Bernardo Quintana está cerrado?

La restricción se concentra entre avenida Universidad y Juan Caballero y Osio, en una zona cercana a Los Arcos donde suele registrarse una importante carga vehicular.

De acuerdo con el Municipio de Querétaro, las modificaciones a la circulación quedan de la siguiente manera:

Bernardo Quintana de norte a sur: los vehículos deberán desviarse hacia avenida Universidad

los vehículos deberán desviarse hacia avenida Universidad Avenida Universidad de poniente a oriente: solo será posible incorporarse a Bernardo Quintana con dirección norte

solo será posible incorporarse a Bernardo Quintana con dirección norte Tramo entre Universidad y Juan Caballero y Osio: permanecerá restringido hasta nuevo aviso

Hasta el momento no se ha informado cuánto durarán las reparaciones ni cuándo podría reabrirse por completo la circulación. Por eso, la recomendación es anticipar los recorridos y considerar otras rutas, sobre todo en los horarios de mayor tránsito.

¿Qué provocó el cierre en Bernardo Quintana?

El cierre se originó por un socavón en los carriles laterales de Bernardo Quintana, con dirección a Centro Sur, a la altura de El Acueducto.

De acuerdo con Protección Civil del Municipio de Querétaro, el hundimiento de la carpeta asfáltica fue provocado por una falla en la infraestructura hidráulica. Ante esta situación, personal de la dependencia acudió al punto para evaluar posibles riesgos, mientras cuadrillas de la Comisión Estatal de Aguas (CEA) comenzaron los trabajos de reparación.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni vehículos afectados. Mientras continúen las labores, la recomendación es reducir la velocidad, atender la señalización y considerar rutas alternas para evitar la zona.

Municipio mantiene auxiliares viales en Bernardo Quintana

El cierre ocurre en una zona donde el Municipio de Querétaro ya mantiene un operativo especial para agilizar el tránsito. Desde el pasado 3 de septiembre, el gobierno municipal confirmó que los auxiliares viales permanecerán de manera permanente en distintos puntos cercanos a Bernardo Quintana.

Entre las vialidades donde hay presencia de personal se encuentran:

Avenida Universidad

Calzada de los Arcos

Álamos

Hércules

Milenio

Industrialización

Además, algunos semáforos continúan funcionando de manera intermitente para facilitar el paso de los vehículos cuando aumenta la carga vial.

Este operativo comenzó por las obras del Tren México-Querétaro, que también han provocado ajustes en Bernardo Quintana y otras vialidades cercanas. Ante estos cambios, el propio Municipio ha recomendado consultar aplicaciones como Waze o Google Maps antes de salir para conocer las condiciones del tránsito.

¿Qué hacer si tienes que pasar por la zona?

Si Bernardo Quintana forma parte de tu recorrido diario, lo mejor será salir con tiempo extra mientras permanezca el cierre. Las recomendaciones oficiales son:

Anticipar el recorrido

Reducir la velocidad

Respetar la señalización

Seguir las indicaciones del personal vial

Consultar el tránsito antes de salir

También conviene considerar una ruta alterna si el tráfico comienza a concentrarse en avenida Universidad.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.