SAT: La forma más fácil de descargar tu constancia de situación fiscal en PDF y actualizada a 2026

Si necesitas la constancia de situación fiscal actualizada al 2026, te urge saber que el SAT permite generarla gratis y en línea para consultar o comprobar tus datos fiscales. El trámite puede realizarse desde el portal del SAT y, una vez generada, puedes guardar o imprimir la constancia en PDF desde tu computadora o celular.

Este documento contiene información como el RFC, CURP, nombre, domicilio registrado, régimen fiscal y la Cédula de Identificación Fiscal (CIF), por lo que te lo pueden solicitar para realizar distintos trámites laborales y fiscales.

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¿Cómo sacar la Constancia de Situación Fiscal sin ir al SAT?

Para generar tu constancia de situación fiscal desde internet necesitas contar con tu contraseña o e.firma vigente. Solo sigue estos sencillos pasos:

Ingresa al portal oficial del SAT y busca el apartado “Constancia de Situación Fiscal”

y busca el apartado Selecciona la opción para obtener la constancia

Ingresa con tu Contraseña o e.firma

Da clic en “Generar Constancia”

El documento actualizado a 2026 aparecerá en una nueva ventana para que puedas guardarlo o imprimirlo

La mejor parte es que este servicio del SAT está disponible las 24 horas, los 365 días del año, por lo que puedes solicitar el documento cuando lo necesites.

¿Cómo descargar la Constancia de Situación Fiscal en PDF?

Una vez que aparezca la constancia en tu pantalla, puedes elegir la opción de guardar el documento en tu celular o computadora para que lo tengas en PDF. Después, ya puedes imprimirlo.

Si no tienes contraseña para entrar al portal, el SAT también contempla otras alternativas. Las personas físicas pueden utilizar SAT ID para solicitar la constancia; si la solicitud es aprobada, el documento se envía al correo electrónico registrado en formato PDF.

También tienes la opción de utilizar SAT Móvil, ingresando con RFC y contraseña y seleccionando “Constancia” dentro de “Mi RFC”.

La constancia de situación fiscal es gratuita y puedes solicitarla cuando sea necesario. Así que no te preocupes, ya no tienes que acudir personalmente a una oficina del SAT, mejor intenta alguna de estas opciones digitales y ahorra tiempo.

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