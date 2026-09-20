El error al circular en auto en Jalisco que te costará una MULTA de hasta $3.519 en septiembre 2026: este descuido es muy común y los pasajeros pueden ser los culpables

Muchas personas piensan que el cinturón de seguridad solo es responsabilidad del conductor, pero en Jalisco esa creencia puede costar caro. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece que todos los ocupantes de un vehículo, sin excepción, deben sujetarse este dispositivo mientras el auto circula. Quien viaja como acompañante y omite esta medida también expone al conductor a una multa por no usar el cinturón de seguridad que puede llegar a los $3,519.30 pesos.

El Artículo 363, numeral 1, fracción VII, de este reglamento señala como infracción que la persona conductora o cualquier persona acompañante no utilice el cinturón de seguridad o lo use de forma inadecuada.

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¿Qué dice la Ley de Movilidad de Jalisco sobre el cinturón de seguridad?

La norma jalisciense es clara: el uso del cinturón de seguridad no depende de la posición dentro del vehículo. Tanto quien conduce como cada acompañante, sin importar si va adelante o atrás, debe sujetarse este dispositivo mientras el auto está en movimiento.

Esta falta se suma a lo previsto en el Artículo 124, numeral 1, fracción V del mismo ordenamiento, que obliga a todas las personas pasajeras a usar el dispositivo durante todo el trayecto. La sanción corresponde a un rango de 10 a 30 UMA equivalentes a entre $1,173.10 y $3,519.30 pesos

La autoridad de tránsito puede detener el vehículo y levantar la infracción si detecta a cualquier ocupante sin el cinturón puesto, incluso si el conductor sí lo lleva colocado.

La obligación aplica en asientos delanteros y traseros.

El conductor y la persona propietaria del vehículo responden de forma solidaria.

La infracción se puede levantar incluso si el vehículo está detenido en un semáforo.

No usar el cinturón de seguridad puede costar hasta $3,519.30 pesos en Jalisco. (Canva PRO)

¿Quién debe pagar la multa por no usar el cinturón de seguridad?

Cuando un pasajero incumple esta obligación, la responsabilidad no se limita a esa persona. La ley señala que el conductor y la persona propietaria del vehículo responden de forma solidaria ante la autoridad, por lo que ambos pueden enfrentar consecuencias económicas aunque no hayan sido ellos quienes omitieron el uso del dispositivo.

La recomendación es sencilla: antes de arrancar el vehículo, cada persona dentro del auto debe verificar que su cinturón esté correctamente colocado, sin importar si el trayecto es corto o largo dentro de Jalisco. Esta simple acción evita una sanción económica y, sobre todo, protege la vida de quienes viajan a bordo.

Vale la pena recordar que esta regla no distingue el tipo de viaje: aplica igual en un recorrido corto dentro de la colonia que en la carretera, y también a quienes se trasladan en taxis o plataformas de transporte privado.

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