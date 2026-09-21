La costosa multa de hasta $23.462 en Jalisco que te dejará sin coche en septiembre 2026: ordenan retiro inmediato y corralón

Jalisco intensifica el control sobre los arrancones y las carreras clandestinas que ponen en peligro a conductores y peatones. La Ley de Movilidad castiga con severidad a quien participe, organice o esté presente en estos hechos, con una multa que llega hasta $23,462 y ordenan retiro inmediato del vehículo al corralón.

La consecuencia alcanza incluso a quien no participa directamente en la maniobra riesgosa, si su vehículo permanece en el lugar de los hechos. Esta situación te dejará sin coche desde septiembre 2026, porque las autoridades no distinguen entre el conductor activo y el testigo con las llaves en la mano.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué dice la Ley de Movilidad de Jalisco sobre los arrancones?

El Artículo 374, numeral 1, fracciones III, IV y V, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco fija una sanción de 150 a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA de $117.31 pesos), es decir, entre $17,596.50 y $23,462 pesos. La multa alcanza a tres perfiles distintos: quien organiza, quien participa y quien permanece presente como partícipe pasivo.

El Artículo 385, numeral 1, fracciones XXI, XXII y XXIII, ordena el retiro inmediato del vehículo hacia un depósito autorizado, público o concesionado

La ley clasifica los arrancones y las carreras clandestinas como una amenaza directa a la seguridad vial en Jalisco. La norma busca frenar las maniobras temerarias que ponen en riesgo tanto a quien conduce como a cualquier persona cercana al lugar de los hechos.

Personas que organizan o encabezan la carrera clandestina

Personas conductoras que participan directamente en la maniobra

Personas propietarias del vehículo presentes en el lugar

Personas que permanecen como público dentro del radio del evento

8. Ser partícipe pasivo en un arrancón también cuesta el auto en Jalisco. (Crédito: Pexels / Vova Kras)

Los agentes de movilidad identifican a los participantes activos y también a los espectadores con vehículo propio en la zona. Nadie queda exento de la sanción si su unidad se encuentra dentro del radio de alcance de la reunión, aunque no haya tomado parte en la maniobra.

La Secretaría de Movilidad de Jalisco vigila los puntos de reunión frecuentes para arrancones mediante operativos nocturnos. La vigilancia se refuerza en fechas de alto riesgo, según reportes de la propia dependencia estatal.

¿Qué consecuencias enfrenta un vehículo detectado en un arrancón en Jalisco?

El vehículo detectado en la escena de un arrancón en Jalisco pasa directo al depósito vehicular, sin importar si circulaba en el momento del operativo. El retiro procede como medida de seguridad, independiente de la multa económica que corresponda al conductor o propietario.

Recuperar la unidad exige pagar la sanción correspondiente y cubrir los costos de resguardo en el corralón. Los gastos aumentan con cada día que el vehículo permanece bajo custodia oficial, por lo que conviene resolver el trámite cuanto antes.

La reincidencia agrava el caso, porque las autoridades registran cada infracción vinculada a la persona conductora o propietaria del vehículo. Un historial repetido complica trámites futuros con la Secretaría de Movilidad, incluida la renovación de licencia o placas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.