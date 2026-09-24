Qué dice el nuevo dictamen aprobado por la Legislatura de Querétaro para impulsar el turismo comunitario: esto es lo que cambiaría

La Comisión de Turismo de la LXI Legislatura del Estado aprobó el 17 de septiembre de 2026 el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Turismo del Estado de Querétaro. El objetivo, de acuerdo con el comunicado oficial, es impulsar un desarrollo regional equitativo, sustentable y con justicia social a través del turismo comunitario en Querétaro, un modelo en el que las propias localidades toman el control de su oferta turística.

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¿Qué cambia para el turismo comunitario con el dictamen de la Legislatura de Querétaro?

El núcleo de la propuesta consiste en transformar los esquemas tradicionales de aprovechamiento turístico para colocar a los habitantes locales en el centro de las decisiones. Con la reforma, las comunidades podrán organizar, administrar y operar sus productos y servicios, sin depender de terceros que concentren la gestión de sus destinos.

El dictamen incorpora de manera explícita dos conceptos a la legislación estatal: el Turismo Comunitario y la figura de Destino Turístico Comunitario. Estas definiciones dan sustento normativo a programas de apoyo, capacitación y promoción que las autoridades podrán diseñar para estas localidades.

En el terreno económico, la reforma pretende evitar la intermediación nociva y frenar la migración en las zonas con vocación turística. La meta es consolidar ingresos directos para las familias queretanas que preservan el patrimonio natural y cultural de la entidad.

Diputadas integrantes de la Comisión de Turismo, aprobaron reforma a la ley en la materia, para reconocer y proteger el turismo comunitario#LegislaturaQueretaro#DiferentesVisionesUnObjetivo#ConDialogoLegislativoQueretaroCrecehttps://t.co/0G2t5loILp pic.twitter.com/lHFgRVYvHC — LEGISLATURA QUERÉTARO (@Legislatura_Qro) September 17, 2026

El texto también introduce un enfoque de conservación activa del entorno biocultural, que abarca las tradiciones y la gastronomía local. Bajo el principio de justicia intergeneracional, el aprovechamiento actual de los recursos no deberá comprometer el bienestar de las futuras generaciones.

¿Qué falta para que la reforma de turismo comunitario sea ley?

La aprobación en comisión aún no convierte la propuesta en ley. El siguiente paso es que el dictamen pase al Pleno de la LXI Legislatura para su votación definitiva, sin fecha precisa en el comunicado oficial.

El dictamen local se suma a un marco federal más amplio. El decreto de marzo creó la Coordinación Nacional para el Fomento del Turismo Comunitario, que preside el Fonatur y reúne a representantes de las secretarías de Bienestar, Medio Ambiente, Cultura y Turismo, así como a la Procuraduría Agraria y el INPI. Según el DOF, esta instancia operará de forma temporal hasta septiembre de 2030.

En una primera etapa, el Gobierno federal prevé tres destinos de este tipo: Maya Ka’an, en Quintana Roo; el Camino del Mayab, en Yucatán, y los Pueblos Mancomunados, en Oaxaca. Querétaro no figura en esa lista inicial, de modo que la nueva definición estatal daría base legal al turismo comunitario en Querétaro con destinos propios.

Si vives en una comunidad con atractivos naturales o culturales, conviene seguir la votación del dictamen en el Pleno a través de las gacetas legislativas del Congreso local, donde se publicará el texto definitivo.

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