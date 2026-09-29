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Comida por $15 en Tlalnepantla: dónde están las Cocinas del Bienestar

En Tlalnepantla hay 37 Cocinas del Bienestar donde se puede adquirir un desayuno o comida completa por 15 pesos; conoce los horarios, requisitos y ubicaciones

4 minutos lectura
Escrito por: Miguel Escudero

Comer fuera de casa puede representar un gasto importante para las familias, pero en Tlalnepantla existe una alternativa de bajo costo. Las Cocinas del Bienestar ofrecen desayunos y comidas por una cuota de recuperación de 15 pesos, de lunes a viernes.

El programa municipal mantiene actualmente 37 cocinas en funcionamiento, distribuidas entre Tlalnepantla Oriente y Poniente. Cada establecimiento atiende a la población de la zona y el servicio está sujeto a la disponibilidad de raciones.

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¿A qué hora sirven comida por $15?

De acuerdo con la información publicada por el Ayuntamiento de Tlalnepantla, las Cocinas del Bienestar tienen dos horarios de servicio:

  • Desayuno: de 8:00 a 10:00 horas.
  • Comida: de 13:00 a 15:00 horas.
  • Costo: 15 pesos por ración.
  • Días de servicio: lunes a viernes.

La disponibilidad depende de cada cocina. Las reglas del programa establecen que las raciones están sujetas a la capacidad de cada establecimiento y al presupuesto disponible, por lo que conviene acudir con anticipación.

¿Dónde están las Cocinas del Bienestar?

El Ayuntamiento divide los puntos de atención entre Zona Poniente y Zona Oriente de Tlalnepantla:

Zona Poniente

  • San Lucas Tepetlacalco: Casa de Cultura San Lucas Tepetlacalco, C. 16 de Septiembre, manzana 024
  • Xocoyahualco: Av. del Trabajo 16A
  • Puente de Vigas: Casa de Cultura Bellavista, Arbolitos 10
  • El Mirador: Oficina de Atención Vecinal, C. 16 de Septiembre 36
  • Los Lagos: Av. Cultura Tolteca 62, U.H. Rosario II
  • El Cucurucho: CDC DIF El Cucurucho, Av. Carlos Hank González, U.H. Rosario II
  • Los Reyes Iztacala: Glorieta de los Reyes Iztacala
  • Ittla Poniente: Constituyentes de 1917
  • Ahuehuetes: Deportivo Ahuehuetes, Av. Gran Pirámide
  • Tabla Honda: Casa de Cultura Tabla Honda
  • Lucas Patoni: Consejo de Participación Ciudadana San Lucas Patoni, calle Felipe Ángeles 20
  • El Puerto: Jesús García, manzana 012
  • Vagón Pullman: Comedor Comunitario Vagón Pullman, C. 4 109-110
  • San Buenaventura: Casa de Cultura Javier Pérez Olagaray
  • Loma Bonita: C. Pico de Orizaba 21
  • Los Ángeles: PREP Los Ángeles
  • Cuauhtémoc: Olmecas 2
  • Reforma Urbana: Comedor Comunitario, Urbanistas 11
  • Isidro Fabela: Lerma 37

Zona Oriente

  • Lomas de San Juan: Escuela Preparatoria Oficial No. 69
  • Cri-Cri: San Juan Ixhuatepec
  • Francisco Villa: Isidro Fabela 129
  • La Laguna: Lago Cortijo 7
  • Marina Nacional: Adolfo Ruiz Cortines 51
  • Constitución de 1917: Guadalajara 57
  • Iztaccihuatl: Cerro Iztaccihuatl 105
  • La Presa: Club Excursionista Tzinantecatl 3852
  • Lázaro Cárdenas: Club Leopardos 3326B
  • ITTLA Oriente: Hermilio Mena 68
  • Tepeolulco: Subsistema DIF Tepeolulco, Puerto Villa del Mar, manzana 096
  • Amacitlali: Comedor Comunitario Amacitlali, Periférico del Panteón 70

La lista puede actualizarse conforme el Ayuntamiento incorpore nuevos espacios. De hecho, en septiembre de 2026 informó que mantiene 37 Cocinas del Bienestar y contempla abrir tres más antes de terminar el año.

¿Qué se necesita para comer en las Cocinas del Bienestar?

El programa está dirigido a personas interesadas que residan en Tlalnepantla de Baz. Para registrarse, las reglas disponibles establecen que se debe acudir presencialmente a la cocina y presentar, por única ocasión, documentación básica.

Los requisitos generales son:

  • Identificación oficial vigente, en original y copia.
  • Anotarse en la hoja de registro de asistencia.
  • Cubrir la cuota de recuperación de 15 pesos.

Para los menores de edad se solicita CURP e identificación oficial vigente del padre, madre o tutor, además del pago correspondiente. Una vez realizado el registro, solo es necesario anotarse en la lista de entrada de la cocina.

La inscripción está sujeta a la disponibilidad de raciones. Las reglas del programa establecen que cada cocina puede manejar hasta 200 raciones diarias, por lo que el número de personas atendidas puede variar de un punto a otro.

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