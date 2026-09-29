Comida por $15 en Tlalnepantla: dónde están las Cocinas del Bienestar

Comer fuera de casa puede representar un gasto importante para las familias, pero en Tlalnepantla existe una alternativa de bajo costo. Las Cocinas del Bienestar ofrecen desayunos y comidas por una cuota de recuperación de 15 pesos, de lunes a viernes.

El programa municipal mantiene actualmente 37 cocinas en funcionamiento, distribuidas entre Tlalnepantla Oriente y Poniente. Cada establecimiento atiende a la población de la zona y el servicio está sujeto a la disponibilidad de raciones.

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¿A qué hora sirven comida por $15?

De acuerdo con la información publicada por el Ayuntamiento de Tlalnepantla, las Cocinas del Bienestar tienen dos horarios de servicio:

Desayuno: de 8:00 a 10:00 horas.

de 8:00 a 10:00 horas. Comida: de 13:00 a 15:00 horas.

de 13:00 a 15:00 horas. Costo: 15 pesos por ración.

15 pesos por ración. Días de servicio: lunes a viernes.

La disponibilidad depende de cada cocina. Las reglas del programa establecen que las raciones están sujetas a la capacidad de cada establecimiento y al presupuesto disponible, por lo que conviene acudir con anticipación.

¿Dónde están las Cocinas del Bienestar?

El Ayuntamiento divide los puntos de atención entre Zona Poniente y Zona Oriente de Tlalnepantla:

Zona Poniente

San Lucas Tepetlacalco: Casa de Cultura San Lucas Tepetlacalco, C. 16 de Septiembre, manzana 024

Casa de Cultura San Lucas Tepetlacalco, C. 16 de Septiembre, manzana 024 Xocoyahualco: Av. del Trabajo 16A

Av. del Trabajo 16A Puente de Vigas: Casa de Cultura Bellavista, Arbolitos 10

Casa de Cultura Bellavista, Arbolitos 10 El Mirador: Oficina de Atención Vecinal, C. 16 de Septiembre 36

Oficina de Atención Vecinal, C. 16 de Septiembre 36 Los Lagos: Av. Cultura Tolteca 62, U.H. Rosario II

Av. Cultura Tolteca 62, U.H. Rosario II El Cucurucho: CDC DIF El Cucurucho, Av. Carlos Hank González, U.H. Rosario II

CDC DIF El Cucurucho, Av. Carlos Hank González, U.H. Rosario II Los Reyes Iztacala: Glorieta de los Reyes Iztacala

Glorieta de los Reyes Iztacala Ittla Poniente: Constituyentes de 1917

Constituyentes de 1917 Ahuehuetes: Deportivo Ahuehuetes, Av. Gran Pirámide

Deportivo Ahuehuetes, Av. Gran Pirámide Tabla Honda: Casa de Cultura Tabla Honda

Casa de Cultura Tabla Honda Lucas Patoni: Consejo de Participación Ciudadana San Lucas Patoni, calle Felipe Ángeles 20

Consejo de Participación Ciudadana San Lucas Patoni, calle Felipe Ángeles 20 El Puerto: Jesús García, manzana 012

Jesús García, manzana 012 Vagón Pullman: Comedor Comunitario Vagón Pullman, C. 4 109-110

Comedor Comunitario Vagón Pullman, C. 4 109-110 San Buenaventura: Casa de Cultura Javier Pérez Olagaray

Casa de Cultura Javier Pérez Olagaray Loma Bonita: C. Pico de Orizaba 21

C. Pico de Orizaba 21 Los Ángeles: PREP Los Ángeles

PREP Los Ángeles Cuauhtémoc: Olmecas 2

Olmecas 2 Reforma Urbana: Comedor Comunitario, Urbanistas 11

Comedor Comunitario, Urbanistas 11 Isidro Fabela: Lerma 37

Zona Oriente

Lomas de San Juan: Escuela Preparatoria Oficial No. 69

Escuela Preparatoria Oficial No. 69 Cri-Cri: San Juan Ixhuatepec

San Juan Ixhuatepec Francisco Villa: Isidro Fabela 129

Isidro Fabela 129 La Laguna: Lago Cortijo 7

Lago Cortijo 7 Marina Nacional: Adolfo Ruiz Cortines 51

Adolfo Ruiz Cortines 51 Constitución de 1917: Guadalajara 57

Guadalajara 57 Iztaccihuatl: Cerro Iztaccihuatl 105

Cerro Iztaccihuatl 105 La Presa: Club Excursionista Tzinantecatl 3852

Club Excursionista Tzinantecatl 3852 Lázaro Cárdenas: Club Leopardos 3326B

Club Leopardos 3326B ITTLA Oriente: Hermilio Mena 68

Hermilio Mena 68 Tepeolulco: Subsistema DIF Tepeolulco, Puerto Villa del Mar, manzana 096

Subsistema DIF Tepeolulco, Puerto Villa del Mar, manzana 096 Amacitlali: Comedor Comunitario Amacitlali, Periférico del Panteón 70

La lista puede actualizarse conforme el Ayuntamiento incorpore nuevos espacios. De hecho, en septiembre de 2026 informó que mantiene 37 Cocinas del Bienestar y contempla abrir tres más antes de terminar el año.

¿Qué se necesita para comer en las Cocinas del Bienestar?

El programa está dirigido a personas interesadas que residan en Tlalnepantla de Baz. Para registrarse, las reglas disponibles establecen que se debe acudir presencialmente a la cocina y presentar, por única ocasión, documentación básica.

Los requisitos generales son:

Identificación oficial vigente , en original y copia.

, en original y copia. Anotarse en la hoja de registro de asistencia.

Cubrir la cuota de recuperación de 15 pesos.

Para los menores de edad se solicita CURP e identificación oficial vigente del padre, madre o tutor, además del pago correspondiente. Una vez realizado el registro, solo es necesario anotarse en la lista de entrada de la cocina.

La inscripción está sujeta a la disponibilidad de raciones. Las reglas del programa establecen que cada cocina puede manejar hasta 200 raciones diarias, por lo que el número de personas atendidas puede variar de un punto a otro.

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