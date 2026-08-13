VIDEO: sanción a policías de Tlalnepantla que intimidaron a un conductor en la autopista México-Querétaro

Cuatro policías del municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), fueron sancionados con suspensión luego de tratar de intimidar a un conductor mientras circulaba por la autopista México-Querétaro y los hechos se volvieran rápidamente virales.

Y es que los Policías de Tlalnepantla le cerraron el paso al conductor y lo bajaron de su vehículo con el argumento de que se trataba de una “inspección de seguridad”.

¿Abuso de autoridad? 🛑 😳 Policías de Tlalnepantla le cerraron el paso a un conductor, lo bajaron de su camioneta y revisaron el vehículo y sus pertenencias. Los cuatro agentes fueron suspendidos mientras se investiga lo ocurrido pic.twitter.com/ZezyZEHYL8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 12, 2026

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¿Cómo fue la intimidación de la policía de Tlalnepantla?

En video se puede observar cómo el conductor, identificado posteriormente como Iván, fue interceptado por una patrulla municipal para una inspección de seguridad y cuando el joven cuestiona el motivo, uno de los oficiales insiste con “si hacemos un desmadre va a ser por ti, de una vez te lo digo, o te orillas o te paro”.

Al ver la amenaza, Iván comenzó a grabar todo con sus lentes y le dijo en varias ocasiones al policía que “no era de tránsito”, lo que provocó la molestia aún más de los oficiales.

En las imágenes se puede observar cómo los oficiales aseguran que ellos no van a levantar una infracción, sino solo harán una inspección de dos minutos y en caso de no tener algo que “lo comprometa” se puede retirar.

Posteriormente, el conductor conversó con Azteca Noticias y aseguró que sintió miedo, ya que pensó que iban a sembrarle droga.

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