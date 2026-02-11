Comida balanceada y nutritiva por 11 pesos en los comedores de Utopías en CDMX
Comer bien es esencial para el cuerpo y si quieres disfrutar de una comida balanceada y nutritiva, te decimos dónde puedes comprarla por solo 11 pesos.
Comprar comida corrida o hacer el mandado se ha vuelto cada vez más caro y si quieres comer bien y no gastar mucho una gran opción son los comedores comunitarios que se encuentran en algunas Utopías de la CDMX donde puedes comer por 11 pesos.
¿Qué tipo de comidas hay en los comedores comunitarios?
En los comedores comunitarios se sirven cuatro tiempos de comida que cubren necesidades nutricionales básicas y el servicio es para llevar por lo que es importante que lleves tus recipientes.
Horario y ubicación de los comedores comunitarios
El horario de atención es de martes a sábado a partir de las 13:30 horas y tiene un precio de 11 pesos y se encuentran ubicados en 6 Utopías de CDMX :
- Utopía Meyehualco ubicado en Calle 71 s/n en la colonia Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco en Iztapalapa.
- Utopía Ixtapalcalli en Calle Ignacio Comonfort 97 Barrio San Lucas en Iztapalapa.
- Utopía Teotongo se encuentra en calle Doctor Fernando Villegas s/n colonia San Miguel Teotongo en Iztapalapa.
- Utopía Libertad en calle Río Nilo s/n colonia Lomas de San Lorenzo en Iztapalapa.
- Utopía Cihuacóatl ubicada en La Purísima 230 colonia Leyes de Reforma 1ra Sección en Iztapalapa.
- Utopía Estrella Huizachtepetl ubicada en Avenida San Lorenzo 312 en la colonia San Juan Xalpa en Iztapalapa.
- Utopía Teotongo en calle Doctor Fernando Villegas s/n en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa.
Así que ya lo sabes, si no tienes tiempo de cocinar y quieres comer bien puedes acudir a uno de estos comedores con tus recipientes para que te den tu comida caliente lista para disfrutar.
