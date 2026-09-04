¿600 millones perdidos? Becas del Bienestar exhiben beneficiarios sin CURP, tarjetas activas y más irregularidades

Las becas del Bienestar quedaron bajo la lupa luego de que salieran a la luz datos que levantan varias preguntas sobre el destino de los recursos.

Hay beneficiarios que no aparecen como deberían en los registros, tarjetas que siguen activas y millones de pesos involucrados en las irregularidades detectadas.

¿Qué encontraron exactamente y quiénes aparecen entre los casos señalados? Toda la información con Roberto Ruíz.

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