¿Tienes un Chip Bienestar o conoces a alguien que todavía lo usa? Pues ojo, porque el servicio que durante meses ayudó a miles de personas a mantenerse conectadas podría estar en problemas.

Y sí, hay una razón detrás de todo esto que tiene que ver con el futuro del programa, pero ¿qué está pasando con el Chip Bienestar y por qué su servicio podría cambiar? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Qué es el Chip del Bienestar?

El Chip del Bienestar es una tarjeta SIM gratuita que forma parte del programa Conectividad para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México para facilitar el acceso a servicios de telecomunicaciones a personas de zonas prioritarias y con dificultades para acceder a internet.

Además de la tarjeta SIM, el programa contempla un paquete mensual con 5 GB de internet, datos para redes sociales, mil 500 minutos de llamadas, 500 mensajes SMS y la opción de compartir internet mediante hotspot.

¿Qué pasó con el Chip Bienestar?

El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), encargado del programa, confirmó que actualmente el servicio está cerrado y que una posible reactivación dependerá de que existan nuevos recursos presupuestales y una instrucción para ponerlo nuevamente en marcha.

El programa atendió a 3 millones 28 mil 665 personas entre 2024 y 2025, de acuerdo con información del gobierno.

¿Por qué dejó de funcionar el Chip Bienestar?

El problema comenzó con los recursos destinados al programa, pues, de acuerdo con el informe de ejecución, durante 2025, Promtel buscó obtener presupuesto adicional para mantener el servicio, pero las solicitudes de recursos no fueron autorizadas.

Ante la falta de dinero suficiente, se tomaron medidas para reducir el gasto, entre ellas estuvo la cancelación de 2 millones 222 mil líneas que no habían registrado actividad durante 90 días, con el objetivo de liberar recursos para mantener las líneas que seguían activas.

Posteriormente, la CFE asumió los costos operativos para mantener el servicio de los beneficiarios que permanecían activos y la conectividad pudo continuar hasta diciembre de 2025; sin embargo, el programa finalmente fue detenido.

¿El Chip Bienestar volverá a funcionar?

Por ahora, no hay una fecha confirmada para el regreso del programa, ya que, su reconexión depende de los recursos del gobierno, por lo mientras el servicio permanece cerrado.

Además, hay otro punto que todavía no está del todo claro: qué ocurrió con los números telefónicos que fueron utilizados por las líneas del programa.

Promtel no pudo precisar si fueron dados de baja o si podrían ser reutilizados posteriormente.

¿Cuántas personas utilizaron el Chip Bienestar?

El programa tuvo más de 3 millones de usuarios entre 2024 y 2025; en ese periodo, de acuerdo con el informe de ejecución, se atendió a 3 millones 28 mil 665 personas y se reportó una inversión de 2 mil 759 millones de pesos.

Actualmente, la página oficial de PROMTEL todavía mantiene publicada la información del programa y sus características, pero la confirmación más reciente señala que el servicio ya no está operando.

Así que, si todavía tienes tu Chip Bienestar por ahí, mejor no lo des por perdido ni lo tires todavía; por ahora toca esperar a ver si llegan los recursos y, con ellos, una nueva oportunidad para que este servicio vuelva a conectar a quienes lo necesitan.

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