Se forma la tormenta tropical Rachel frente a Guerrero; ya está bajo vigilancia

Este domingo 27 de septiembre se formó la tormenta tropical Rachel, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

En la última actualización, esta tormenta tropical se encuentra a 485 km al sur de Acapulco, Guerrero. Por ello, Rachel se mantendrá bajo vigilancia, ante posibles condiciones de convertirse en huracán.

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¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Rachel?

De acuerdo con el pronóstico del NHC, Rachel se desplazará durante los próximos días hacia el oeste-noroeste, con una tendencia a incrementar su velocidad de desplazamiento.

El sistema se mantendrá frente a las costas del sur de México y, por el momento, el pronóstico mantiene su centro mar adentro, sin una trayectoria directa hacia territorio nacional.

Tropical Storm #Rachel Advisory 3 (3 PM CST, Sun Sep 27): Depression Strengthens Into a Tropical Storm. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 27, 2026

El Centro Nacional de Huracanes prevé además un fortalecimiento durante los siguientes días, por lo que Rachel podría convertirse en huracán el martes.

¿Rachel representa peligro para México?

Por ahora, no hay vigilancias ni avisos costeros activos relacionados con Rachel; sin embargo, esto podría cambiar conforme evolucione el sistema y se tenga mayor certeza sobre su trayectoria e intensidad.

Uno de los primeros efectos que podrían registrarse será un incremento del oleaje y de las corrientes marinas en algunas zonas de la costa sur de México.

El NHC señala que las marejadas generadas por Rachel comenzarán a afectar el sur de México en los próximos días, con algunos riesgos para las costas de esa zona del país.

Rachel se suma a un periodo de alta actividad tropical en el Pacífico, donde también se mantiene bajo vigilancia el huracán Polo, que avanza hacia Baja California Sur.

Por ello, aunque actualmente Rachel se mantiene alejada de tierra y sin alertas costeras, las autoridades meteorológicas continuarán actualizando su trayectoria e intensidad durante las próximas horas.

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