Ataque a balazos en Chulavista deja dos jóvenes muertos; Fiscalía de Morelos ya investiga

Un ataque armado registrado en calles de la colonia Chulavista, en Cuernavaca, Morelos, dejó como saldo a dos jóvenes muertos durante la tarde del sábado 26 de septiembre, en un hechos que ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Morelos.

La autoridad informó este domingo que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer lo sucedido, además de determinar quiénes participaron en la agresión en contra de los jóvenes estudiantes.

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Christian Shamed era un joven de 17 años muy querido entre la comunidad estudiantil de la Preparatoria número 2 “Antonio L. Mora del Castillo” incorporada a la @uaemorelos un joven… pic.twitter.com/E3dbzB3Hkd — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) September 27, 2026

¿Qué pasó en la colonia Chulavista?

De acuerdo con los primeros reportes, dos jóvenes fueron víctimas de un ataque con arma de fuego en esta zona de Cuernavaca; ambos murieron en el lugar de la agresión. Medios locales reportaron que las víctimas serían presuntamente dos menores de edad y que, hasta el momento no se ha realizado detenciones por estos actos.

La FGE Morelos señaló que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Metropolitana, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y especialistas de Coordinación de Servicios Periciales acudieron al sitio para realizar las primeras diligencias.

¿Qué investiga la Fiscalía de Morelos?

Las autoridades trabajan en la recopilación de indicios y evidencias que permitan establecer cómo ocurrió la agresión, identificar a los responsables y determinar el posible móvil.

La Fiscalía de Morelos informó que las investigaciones continúan para esclarecer completamente el doble homicidio y llevar ante las autoridades correspondientes a quienes resulten responsables.

El caso vuelve a poner la atención sobre la violencia registrada en Cuernavaca y diversas localidades de Morelos; mientras avanzan las indagatorias, la información sobre los responsables y el móvil permanece bajo investigación. ¿Qué pasó exactamente en Chulavista y quién está detrás del ataque? Cuéntanos qué piensas acerca de la inseguridad en México.

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