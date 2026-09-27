Martha Trujillo, especialista en fumigación: “La termita es subterránea; en lugar de haberla controlado aquí, ya caminó y la tenemos en otra área”

La temporada de lluvias no solo trajo mosquitos y cucarachas a los hogares de México, también creó el ambiente ideal para las termitas y otros insectos. Martha Trujillo, directora de Fumigadora América, advierte que la humedad de estos meses incrementó la actividad de estos insectos y que su forma de desplazarse es lo que vuelve tan complicado eliminarlos.

La especialista lo resumió así durante una entrevista con 4 Noticias: “La termita es subterránea. En lugar de haberla controlado aquí, ya caminó y la tenemos en otra área”. Al vivir bajo tierra o dentro de la madera, las termitas pueden pasar meses ocultas mientras deterioran puertas y muebles sin que los habitantes de la casa lo noten.

En tanto, Trujillo señala que uno de los errores más frecuentes es recurrir solo a insecticidas domésticos. Estos productos pueden eliminar algunos ejemplares visibles, pero no erradican la colonia, que continúa extendiéndose por debajo del suelo o dentro de las estructuras.

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¿Qué señales indican que hay termitas en tu casa en temporada de lluvias?

Los especialistas en control de plagas recomiendan revisar la vivienda con atención, sobre todo después de los aguaceros.

Consejos para evitar plagas. (Canva)

Alertas más comunes:

Insectos alados: aparecen ejemplares parecidos a hormigas con alas, en especial tras la lluvia.

aparecen ejemplares parecidos a hormigas con alas, en especial tras la lluvia. Túneles de tierra: se forman conductos delgados en paredes, cimientos o marcos de puertas.

se forman conductos delgados en paredes, cimientos o marcos de puertas. Madera hueca: al golpearla, suena vacía.

al golpearla, suena vacía. Puertas o ventanas atoradas: comienzan a cerrar con dificultad.

Trujillo explica que, cuando las termitas ya se ven a simple vista, lo habitual es que la colonia lleve tiempo instalada en el inmueble.

¿Cómo evitar que las termitas se instalen en tu casa durante las lluvias?

Los ejemplares alados que aparecen tras los aguaceros no llegan por casualidad. Las termitas subterráneas aprovechan la humedad posterior a la lluvia para realizar vuelos nupciales y formar nuevas colonias en madera húmeda o dañada, de acuerdo con empresas de control de plagas y manuales técnicos. En el país se han identificado cerca de 90 especies de termitas, aunque solo algunas afectan construcciones y mobiliario de madera.

Medidas de prevención:

Inspección periódica: revisa con regularidad marcos, muebles y otras zonas con madera.

revisa con regularidad marcos, muebles y otras zonas con madera. Reparación de filtraciones: corrige goteras y fugas que mantengan la madera húmeda.

corrige goteras y fugas que mantengan la madera húmeda. Ventilación: evita la acumulación de humedad en zonas críticas de la vivienda.

evita la acumulación de humedad en zonas críticas de la vivienda. Barreras perimetrales: el tratamiento profesional de la madera incluye barreras químicas alrededor del inmueble.

Por otra parte, en la Ciudad de México las autoridades recomiendan reportar inundaciones y fallas en el drenaje a los servicios de protección civil y agua, para evitar que las plagas migren desde el sistema subterráneo hacia las viviendas.

Si notas alguna de estas señales, solicita una revisión profesional cuanto antes: dejar pasar el problema durante meses vuelve más complejo su control y puede provocar daños mayores en el patrimonio de tu familia.

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