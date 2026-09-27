Lista OFICIAL de puertos cerrados en México ante el huracán “Polo” hoy 27 de septiembre

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Marina (Semar) anunciaron que, ante el impacto y llegada del huracán Polo, se encuentran cerrados algunos puertos del Pacífico mexicano durante este domingo 27 de septiembre.
De acuerdo a las autoridades mexicanas, en las cosas mexicanas no sólo hay puertos cerrados, sino que se activó el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) con Alertas Verdes y Azules en tres entidades.
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¿Cuáles son los puertos cerrados en la República mexicana hoy?
Las autoridades informaron que estos son los puertos cerrados durante este domingo por el huracán Polo:
A todas las embarcaciones
- Nayarit: San Blas
A embarcaciones menores
- Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena, Loreto y Adolfo López Mateos
- Nayarit: Nuevo Vallarta
- Sonora: Yavaros
- Michoacán: Lázaro Cárdenas
Asimismo, la Marina se dio a conocer que el puerto de Barra de Navidad, en Jalisco, ya se abrió para embarcaciones menores.
“Se recomienda extremar prevenciones y precauciones reglamentarias a la navegación de puerto y cabotaje, de igual manera a la población costera, por crecida de ríos e inundaciones y deslaves en zonas bajas”, explicó la dependencia.
Alerta Verde y Azul en las costas mexicanas hoy 27 de septiembre
Debido a que el huracán Polo se encuentra a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, así como a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, las autoridades activaron alertas verdes y azules ante el peligro del ciclón.
Alerta Verde
- Baja California: Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto
Alerta Azul
- Sinaloa: Ahome, Angostura, Badiguarato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa
- Sonora: Alamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Novojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto
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