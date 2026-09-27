Lista OFICIAL de puertos cerrados en México ante el huracán “Polo” hoy 27 de septiembre

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Marina (Semar) anunciaron que, ante el impacto y llegada del huracán Polo, se encuentran cerrados algunos puertos del Pacífico mexicano durante este domingo 27 de septiembre.

De acuerdo a las autoridades mexicanas, en las cosas mexicanas no sólo hay puertos cerrados, sino que se activó el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) con Alertas Verdes y Azules en tres entidades.

#MarinaTeInforma



El #HuracánPolo, categoría 3, se localiza a 339 km al norte-noreste de Isla Clarión, Colima, y a 445 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.



⚠️ De acuerdo con las condiciones océano-atmosféricas, se prevé un debilitamiento gradual durante… pic.twitter.com/V8W1whlRag — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 27, 2026

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¿Cuáles son los puertos cerrados en la República mexicana hoy?

Las autoridades informaron que estos son los puertos cerrados durante este domingo por el huracán Polo:

A todas las embarcaciones

Nayarit: San Blas

A embarcaciones menores

Baja California Sur : Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena, Loreto y Adolfo López Mateos

: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena, Loreto y Adolfo López Mateos Nayarit : Nuevo Vallarta

: Nuevo Vallarta Sonora : Yavaros

: Yavaros Michoacán: Lázaro Cárdenas

⚠️@SEMAR_mx informa cierre de puertos debido al huracán #Polo, categoría 3:



🌊Océano Pacífico🌊



⛴️ - Embarcaciones mayores:

🔹 Nayarit: San Blas.



⛵ - Embarcaciones menores:

🔹 Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena, Loreto y Adolfo… pic.twitter.com/nWGD3lTAYC — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 27, 2026

Asimismo, la Marina se dio a conocer que el puerto de Barra de Navidad, en Jalisco, ya se abrió para embarcaciones menores.

“Se recomienda extremar prevenciones y precauciones reglamentarias a la navegación de puerto y cabotaje, de igual manera a la población costera, por crecida de ríos e inundaciones y deslaves en zonas bajas”, explicó la dependencia.

Alerta Verde y Azul en las costas mexicanas hoy 27 de septiembre

Debido a que el huracán Polo se encuentra a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, así como a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, las autoridades activaron alertas verdes y azules ante el peligro del ciclón.

Alerta Verde

Baja California: Comondú, Mulegé, La Paz, Los Cabos y Loreto

Alerta Azul

Sinaloa : Ahome, Angostura, Badiguarato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa

: Ahome, Angostura, Badiguarato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa Sonora: Alamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Novojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto

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