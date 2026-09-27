México-Querétaro y México-Cuernavaca con afectaciones este domingo 27 de septiembre

Es domingo de familia y muchas personas están tomando carreteras o autopistas durante este 27 de septiembre; sin embargo, accidentes y condiciones climáticas complican la circulación.

Durante las primeras horas del día, las afectaciones están en la México-Querétaro y México-Cuernavaca, aunque esto puede cambiar conforme pase el día.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoCuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) September 27, 2026

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¿Cómo van las carreteras y autopistas durante este domingo 27 de septiembre?

Retrasos en la carretera Poza Rica-Tampico debido a avance de ciclitas

debido a avance de ciclitas Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 150 de la autopista Puebla-Acatzingo debido a un choque

en el kilómetro 150 de la debido a un choque Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 29 de la autopista La Pera-Cuautla , dirección La Pera, tras accidente

en el kilómetro 29 de la , dirección La Pera, tras accidente Se restablece la circulación en la México-Cuernavaca

Cierre parcial de la circulación en el kilómetro 63 de la México-Cuernavaca , dirección Cuernavaca, tras accidente

en el kilómetro 63 de la , dirección Cuernavaca, tras accidente Cierre parcial a la circulación e n el kilómetro 181 de la autopista Isla-Acayucan

n el kilómetro 181 de la Se restablece la circulación en la México-Cuernavaca

Cierre a la circulación en la México-Querétaro , a la altura del kilómetro 40 con dirección a la CDMX tras accidente y caída de la carga de un tráiler

, a la altura del kilómetro 40 con dirección a la CDMX tras accidente y caída de la carga de un tráiler Cierre parcial a la circulación en la México-Cuernavaca, en el kilómetro 40 dirección CDMX tras caída de un árbol

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