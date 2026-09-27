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México-Querétaro y México-Cuernavaca con afectaciones este domingo 27 de septiembre

Si vas a tomar carretera, toma en cuenta que hay cierre y afectaciones durante este domingo

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Es domingo de familia y muchas personas están tomando carreteras o autopistas durante este 27 de septiembre; sin embargo, accidentes y condiciones climáticas complican la circulación.

Durante las primeras horas del día, las afectaciones están en la México-Querétaro y México-Cuernavaca, aunque esto puede cambiar conforme pase el día.

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¿Cómo van las carreteras y autopistas durante este domingo 27 de septiembre?

  • Retrasos en la carretera Poza Rica-Tampico debido a avance de ciclitas
  • Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 150 de la autopista Puebla-Acatzingo debido a un choque
  • Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 29 de la autopista La Pera-Cuautla, dirección La Pera, tras accidente
  • Se restablece la circulación en la México-Cuernavaca
  • Cierre parcial de la circulación en el kilómetro 63 de la México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca, tras accidente
  • Cierre parcial a la circulación en el kilómetro 181 de la autopista Isla-Acayucan
  • Se restablece la circulación en la México-Cuernavaca
  • Cierre a la circulación en la México-Querétaro, a la altura del kilómetro 40 con dirección a la CDMX tras accidente y caída de la carga de un tráiler
  • Cierre parcial a la circulación en la México-Cuernavaca, en el kilómetro 40 dirección CDMX tras caída de un árbol

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