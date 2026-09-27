Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo” que se acerca a Baja California Sur

Durante las primeras horas de este domingo 27 de septiembre, el huracán Polo se debilitó a categoría 3; sin embargo, las autoridades piden a la población de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa mantener prevención para mitigar los efectos.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) actualmente se localiza 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, así como a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro.
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Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo”
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 240 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste.
Así lo puedes ver minuto a minuto:
Establecen zona de prevención y vigilancia en el Pacífico mexicano
Por otro lado, las autoridades mexicanas establecieron varias zona de prevención:
- Desde Punta Abreojos hasta Santa Fe y desde Loreto hasta San Evaristo hay zona de vigilancia por efectos de huracán y de prevención por efectos de tormenta tropical
- Desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista por efectos de huracán y prevención de tormenta tropical
- Desde Huatabampito hasta Bahía Quino, Sonora, por efectos de huracán
- Desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa, por efectos de tormenta tropical
Ante esto se prevén fuertes lluvias en Baja California Sur, así como rachas de viento. Además de posibles tormentas en Sonora y Sinaloa.
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