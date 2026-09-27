El huracán Polo y el monzón mexicano dejarán bajo el agua a México, pues de acuerdo con los pronósticos del clima, para hoy domingo se pronostican lluvias máximas en al menos en cinco estados que se ubican en la zona norte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recuerda que el huracán Polo es un ciclón de categoría mayor en la escala Saffir-Simpson y se prevé que impacte en Baja California Sur el día lunes, lo que ya provocó el cierre de puertos.

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¿En qué estados habrá lluvias máximas?

Durango

Sinaloa

Nayarit

Chihuahua

Baja California

Por su parte, el monzón mexicano provocará lluvias fuertes también Durango, Sinaloa y Chihuahua.

¿En qué partes de México hará calor hoy 27 de septiembre?

Calor

Estados en donde se pronostica calor extremo (40 a 45 °C): Baja California, Baja California Sur (norte y centro), Sonora (oeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

(40 a 45 °C): Baja California, Baja California Sur (norte y centro), Sonora (oeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste). Entidades con temperaturas máximas (35 a 40 °C): Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (oeste), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste y occidente), Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Veracruz (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(35 a 40 °C): Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (oeste), Chihuahua (noreste y suroeste), Durango (noreste y occidente), Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Veracruz (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Calor intenso (30 a 35 °C): Nayarit, Jalisco, Zacatecas (sur) y Querétaro.

Frío

Habrá temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Infórmate en los gráficos sobre las condiciones de #Lluvia, #Viento y #Oleaje que generará el #Huracán #Polo. El lunes 28 y martes 29 serán los días más críticos en cuanto a las precipitaciones 🌦️ ⛈️principalmente en #BajaCaliforniaSur, #Sonora y el norte de #Sinaloa pic.twitter.com/j7y9YKmzSg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 26, 2026

¿Lloverá en CDMX y Edomex hoy?

Para el domingo en la tarde se prevén lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México, que pueden acompañarse con descargas eléctricas. La temperatura mínima será de 14 a 16°C, mientras que la máxima de 26° a 28°C en la capital del país.

En el caso del Edomex, habrá una temperatura mínima de 10 a 12°C y una máxima de 22 a 24°C.

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