¿Cómo va el Metro y Metrobús hoy?: estación Zócalo del STC sin servicio este domingo 27 de septiembre

¿Vas a tomar el Metro o el Metrobús este domingo 27 de septiembre? Los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) presentan retrasos desde las primeras horas del día.

Es importante que tomes en cuenta que la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, se encuentra cerrada durante este día.

#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 27, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 27 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy domingo 27 de septiembre?

07:37 horas: retrasos en la línea B del Metro CDMX tras una revisión de un tren en la zona de vías

tras una revisión de un tren en la zona de vías 07:05 horas: estación Zócalo de la línea 2 del Metro CDMX cerrada

07:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este domingo

07:26 horas: servicio de Indios Verdes a La Diana de la línea 7 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 06:46 horas : sin servicio la estación Euzkaro , dirección El Caminero, de la línea 1

, dirección El Caminero, de la línea 1 06:23 horas: servicio de San Lázaro/Alameda Oriente a San Pablo y de Ruta AICM por Ruta Norte

por Ruta Norte 06:17 horas: sin servicio en la estación Balderas de la línea 3 del Metrobús

de la línea 3 del Metrobús 05:52 horas: sin servicio de Plaza de la República a Pino Suárez Sur , de la línea 4 de la Ruta Sur del Metrobús CDMX

, de la línea 4 de la Ruta Sur del Metrobús CDMX 05:42 horas: se restablece el servicio en la línea 1 del Metrobús

del Metrobús 05:40 horas: sin servicio de Chapultepec a Campo Marte de la línea 7 del Metrobús CDMX

de la línea 7 del Metrobús CDMX 05:24 horas: servicio de Plaza de la República a Pino Suárez de la Ruta Sur de la Línea 4 del Metrobús MX

de la Línea 4 del Metrobús MX 05:08 horas : retrasos en la línea 1 del Metrobús CDMX por obras en la zona de Indios Verdes

del Metrobús CDMX por obras en la zona de Indios Verdes 05:02 horas : sin servicio en la ruta Sur de la línea 4 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.