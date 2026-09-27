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¿Cómo va el Metro y Metrobús hoy?: estación Zócalo del STC sin servicio este domingo 27 de septiembre

Es domingo familiar, pero hay cierres en los principales transportes públicos de la capital; te contamos cómo avanza

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Vas a tomar el Metro o el Metrobús este domingo 27 de septiembre? Los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) presentan retrasos desde las primeras horas del día.

Es importante que tomes en cuenta que la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, se encuentra cerrada durante este día.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 27 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy domingo 27 de septiembre?

  • 07:37 horas: retrasos en la línea B del Metro CDMX tras una revisión de un tren en la zona de vías
  • 07:05 horas: estación Zócalo de la línea 2 del Metro CDMX cerrada
  • 07:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este domingo

  • 07:26 horas: servicio de Indios Verdes a La Diana de la línea 7 del Metrobús CDMX
  • 06:46 horas: sin servicio la estación Euzkaro, dirección El Caminero, de la línea 1
  • 06:23 horas: servicio de San Lázaro/Alameda Oriente a San Pablo y de Ruta AICM por Ruta Norte
  • 06:17 horas: sin servicio en la estación Balderas de la línea 3 del Metrobús
  • 05:52 horas: sin servicio de Plaza de la República a Pino Suárez Sur, de la línea 4 de la Ruta Sur del Metrobús CDMX
  • 05:42 horas: se restablece el servicio en la línea 1 del Metrobús
  • 05:40 horas: sin servicio de Chapultepec a Campo Marte de la línea 7 del Metrobús CDMX
  • 05:24 horas: servicio de Plaza de la República a Pino Suárez de la Ruta Sur de la Línea 4 del Metrobús MX
  • 05:08 horas: retrasos en la línea 1 del Metrobús CDMX por obras en la zona de Indios Verdes
  • 05:02 horas: sin servicio en la ruta Sur de la línea 4 del Metrobús CDMX
  • 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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