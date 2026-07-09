OMS advierte que los casos de cáncer se duplicarían en 2050; al año 10 millones mueren por esta enfermedad

En su más reciente informe sobre la situación mundial del cáncer 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los casos de esta enfermedad podrían aumentar a casi 35 millones al año en 2050, destacando la importancia de la prevención, diagnóstico y tratamiento.

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Cáncer, la segunda causa de muerte en el mundo

De acuerdo con datos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, organismo especializado de la OMS, el cáncer causa más de 26 mil muertes al día con un estimado de 20,6 millones de casos nuevos y casi 10 millones de muertes anuales por lo que es la segunda causa de muerte en el mundo.

Y aunque se han logrado avances en detección y tratamiento, millones de personas no tienen acceso a atención médica. El 87% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama sobreviven al menos cinco años en países de altos ingresos pero en zonas de bajos ingresos la cifra se reduce a 42%.

Tan solo en uno de cada tres países, la atención oncológica esta en los planes de cobertura sanitaria universal, por lo que muchos pacientes no tienen acceso a diagnósticos, tratamientos y cuidado. Además, al menos el 45% experimenta dificultades financieras y más de la mitad reportan problemas de salud mental.

#Cancer is deeply personal. It touches nearly all of us, with more than 20 million people diagnosed each year.@WHO projects that this number could almost double by 2050.



We can change this trajectory, but it requires an urgent shift to a people-centred approach to cancer… pic.twitter.com/tIJ0Bj5mwu — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 8, 2026

¿Cuál es el cáncer que más muertes causa en el mundo?

Según el informe, el cáncer de pulmón es el que causa más muertes en todo el mundo y entre los hombres el de próstata y colorrectal es el más común. En el caso de las mujeres los más comunes y mortales son el de mama, pulmón y colorrectal.

La OMS indica que casi 4 de cada 10 casos de cáncer están relacionados con factores de riesgo prevenibles como el consumo de tabaco, alcohol, obesidad, dietas poco saludables e infecciones como el virus de papiloma humano (VPH) y la hepatitis B y C.

Finalmente, la OMS hizo un llamado para promover la vacunación y la disponibilidad de medicamentos oncológicos prioritarios y sobre todo poner primero a las personas que viven con la enfermedad y a sus familias pues un diagnóstico de cáncer afecta profunda e indefinidamente todos los aspectos de vida de una persona.

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