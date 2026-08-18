Adiós a los parquímetros en Ciudad Satélite; Naucalpan anuncia suspensión

El gobierno municipal de Naucalpan ordenó suspender la operación de los parquímetros en la Zona Azul de Ciudad Satélite con el objetivo de realizar una revisión de las condiciones bajo las cuales opera.

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Suspensión de parquímetros en Naucalpan

A partir de hoy 18 de agosto, la operación del sistema de parquímetros en la Zona Azul de Ciudad Satélite quedó suspendida y se realizará una revisión integral de las condiciones bajo las cuales se presta servicio.

El objetivo es que los parquímetros contribuyan al ordenamiento del espacio público, faciliten la movilidad y generen mejores condiciones para la zona.

🚨 En Naucalpan, Estado de México, suspenderán operación de parquímetros en Zona Azul.



El gobierno de Naucalpan, informó que hará una revisión integral del servicio y abrirá diálogo con vecinos, comerciantes y usuarios para definir ajustes.



No hay fecha para reanudación. pic.twitter.com/OQdZq1pcep — Irving (@IrvingPineda) August 18, 2026

Vecinos y comerciantes inconformes con operación de parquímetros

De acuerdo con las autoridades se buscará fortalecer el diálogo con habitantes, comerciantes y usuarios para revisar el sistema. La Asociación de Colonos de Ciudad Satélite solicitó al gobierno municipal reconsiderar la implementación de parquímetros.

Los parquímetros se encuentran distribuidos en las colonias activas del sistema y operan de lunes a miércoles de las 08:00 a las 20:00 horas y de jueves a domingo de las 08:00 a las 02:00 horas.

La tarifa vigente de autos es de 2, 3, 4 y 5 centavos cada 15 minutos y motos 2 centavos cada 15 minutos.

Los vehículos son inmovilizados cuando no paguen, se haya vencido el tiempo o queden fuera del cajón.

¿Qué hacer si tu vehículo fue inmovilizado?

Identifica el folio en el aviso/dispositivo.

Realiza el pago indicado según el folio.

Solicita la liberación al número de atención y comparte tu ubicación.

Personal autorizado acudirá a retirar el inmovilizador

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