Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo” que se mantiene de categoría 5 en el Pacífico mexicano

En las últimas horas, el huracán Polo se volvió a intensificar a la categoría 5 muy cerca de las costas mexicanas del océano Pacífico, específicamente de los estados de Guerrero y Colima, por lo que continúa provocando fuertes lluvias.

Durante este jueves 24 de septiembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló el ciclón se localiza a 280 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, así como a 260 kilómetros al sir de Manzanillo, Colima.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo”

Las autoridades mexicanas también detallaron que el huracán Polo presenta vientos sostenidos máximo de 260 kilómetros por hora (km/h), así como con rachas de 315 km/h, mientras se desplaza hacia el noroeste.

Si quieres conoce cómo avanza minuto a minuto, aquí en adn Noticias te presentamos tu trayectoria:

¿Dónde lloverá hoy a consecuencia del huracán “Polo”?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que durante este jueves se prevén lluvias, a causa del ciclón, en zonas de occidente y sur del país, específicamente en las siguientes entidades:

Lluvias puntuales intensas

Jalisco (oeste, sur y costa)

(oeste, sur y costa) Colima

Michoacán (oeste y costa)

(oeste y costa) Guerrero (oeste)

Lluvias puntuales muy fuertes

Nayarit (sur y costa)

Asimismo, se pronostican vientos sostenidos de 60 a 80 km/h en las costas de Michoacán, además de 60 a 70 km/h en las costas de Jalisco y Colima. Así como de 30 a 40 km/h en las de Guerrero. Por otro lado, también se prevé oleaje alto en las playas de las mismas entidades.

Finalmente, las autoridades mantienen una “zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical” desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima. Además, de una zona de vigilancia desde Manzanillo hasta Playa Pérula, Jalisco.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.