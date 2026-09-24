Hoy No Circula hoy 24 de septiembre: autos que no circulan en CDMX y Edomex

Si hoy vas a sacar el coche para moverte por la CDMX o el Edomex, hay un detalle que vale la pena revisar antes de arrancar, porque no todos los vehículos pueden salir a las calles este jueves.

Y aunque por ahora no hay Doble Hoy No Circula anunciado, el programa habitual sí está vigente y contempla ciertas restricciones para los automovilistas.

En adn noticias te contamos qué autos no circulan hoy 24 de septiembre, cuál es el horario y qué pasa si sales con un vehículo restringido.

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¿Qué autos no circulan hoy jueves 24 de septiembre en CDMX y Edomex?

Este jueves, el Hoy No Circula aplica para los vehículos que tienen:

• Engomado verde

• Terminación de placa 1 y 2

• Holograma 1 o 2

¿En qué alcaldías y municipios aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula de este jueves 24 de septiembre aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

En CDMX, la restricción contempla:

• Álvaro Obregón

• Azcapotzalco

• Benito Juárez

• Coyoacán

• Cuajimalpa de Morelos

• Cuauhtémoc

• Gustavo A. Madero

• Iztacalco

• Iztapalapa

• La Magdalena Contreras

• Miguel Hidalgo

• Milpa Alta

• Tláhuac

• Tlalpan

• Venustiano Carranza

• Xochimilco

Mientras que en el Estado de México, el programa aplica en estos 18 municipios:

• Atizapán de Zaragoza

• Coacalco de Berriozábal

• Cuautitlán

• Cuautitlán Izcalli

• Chalco

• Chimalhuacán

• Chicoloapan

• Ecatepec de Morelos

• Huixquilucan

• Ixtapaluca

• La Paz

• Naucalpan de Juárez

• Nezahualcóyotl

• Nicolás Romero

• Tecámac

• Tlalnepantla de Baz

• Tultitlán

• Valle de Chalco Solidaridad

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula hoy 24 de septiembre?

No todos los vehículos tienen que quedarse estacionados, en condiciones normales, están exentos los automóviles con holograma 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

También existen excepciones para determinadas unidades que prestan servicios específicos, como vehículos de emergencia, transporte público y automóviles con placas para personas con discapacidad, de acuerdo con las condiciones establecidas por las autoridades.

¿A qué hora aplica el Hoy No Circula hoy 24 de septiembre?

La restricción vehicular de este jueves está vigente de 5:00 a 22:00 horas, por lo que los automóviles contemplados en el programa deben permanecer fuera de circulación durante ese periodo.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si un automóvil circula cuando tiene prohibido hacerlo, la sanción puede ir de 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, de acuerdo con la información reportada sobre las sanciones aplicables.

Así que antes de salir, mejor revisa dos veces el engomado, la terminación de tu placa y el holograma, un vistazo rápido al Hoy No Circula hoy 24 de septiembre puede evitarte una vuelta innecesaria y también una multa que nadie tenía contemplada en el presupuesto.

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